Adara se cobra la venganza con Mercedes Milá ante lo que ha hecho tras ‘Supervivientes’

Mercedes Milá ha sido una incondicional de Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023‘. Especialmente en la recta final del concurso. En su pugna con Adara Molinero, y tras la puñalada que ésta le asestó al marroquí de la noche a la mañana, la veterana presentadora tuvo claro con quién posicionarse.

Para ella, el novio de Isa Pantoja era el mejor candidato a ganar el programa aventurero de Telecinco y puso el grito en el cielo el jueves durante la final cuando resultó ser el expulsado contra todo pronóstico. «Para mí es una decisión del público absolutamente injusta. Asraf es el ganador moral de este programa y el que lo tiene que saber, lo sabe. Para mí, ni Adara, ni Jonan, ni Bosco le llegan a la suela de sus sandalias. En estos momentos apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del 4º clasificado. Después de eso, dejaré de verlo. Las injusticias existen y esta es una y muy gorda», reaccionó en sus redes.

Si bien, Mercedes Milá ha sido especialmente categórica y mordaz en cada una de sus publicaciones sobre ‘Supervivientes’. Cuando se produjo aquella gala tan dura en Palapa donde Adara Molinero y Jonan Wiergo se cebaron con Asraf y le acusaron de manipulador y estratega, la catalana difundió un incendiario post que dio mucho que hablar y provocó hasta una respuesta condenatoria de Elena Rodríguez.

«Estoy viendo Supervivientes y estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable. Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno. De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros», escribió entonces.

Además, no tuvo reparos en azuzar la sombra de la xenofobia como razón de los sistemáticos desprecios al concursante: «Asraf es marroquí y, aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante». Unas declaraciones muy fuertes ante las que no pudo contenerse la madre de Adara: «Tus acusaciones de racismos están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura. Es una acusación REPUGNANTE. Deja de hiperventilar Mercedes Mila, la has “pifiado” a nivel dios y tú si que me has decepcionado».

Pues bien, ahora que ya ha acabado ‘Supervivientes’ y que todos los finalistas están volviendo poco a poco a la realidad, parece que a Adara Molinero le han puesto al tanto de lo dura que ha sido Mercedes contra ella y ha decidido tomar represalias y cobrarse la revancha. Y lo ha hecho con una determinación drástica: dejando de seguir a la presentadora en sus redes sociales. Si Milá era una persona admirable para ella como en alguna ocasión ha confesado, ahora se ha convertido en una de sus mayores enemigas.