Mercedes Milá clama al cielo contra la injusticia de ‘Supervivientes’ con Asraf: «Dejo de verlo»

Mercedes Milá siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. De hecho, la comunicadora se ha erigido como una fiel espectadora de ‘Supervivientes 2023‘ y, más aún, como la incansable defensora de Asraf Beno. Son muchas las ocasiones en las que la que fuese presentadora de ‘Gran Hermano’ ha roto una lanza en favor de Asraf y su expulsión en plena gala final no iba a ser para menos.

Tras conocer la noticia de su expulsión, Mercedes Milá no ha dejado pasar la oportunidad de compartir sus impresiones en redes sociales. En concreto, la periodista ha utilizado su perfil de Instagram para publicar una fotografía de Asraf Beno visiblemente emocionado. Junto a la imagen, Mercedes Milá ha compartido el siguiente texto: «Hay momentos en la vida en los que se te rompe el corazón. Este es uno de ellos».

Lejos de quedarse callada, Mercedes Milá ha proseguido soltando ciertos dardos contra el reality por la expulsión del joven. «Estoy viendo la final de SV, y pongo esta palabra en minúsculas con toda la intención. Se acaba de producir la expulsión de Asraf frente a Bosco. Para mí es una decisión del público absolutamente injusta».

De igual manera, la catalana ha enaltecido en reiteradas ocasiones el papel de la pareja de Isa Pantoja: «Asraf es el GANADOR moral de este programa y el que lo tiene que saber, lo sabe. Para mí, ni Adara, ni Jonan, ni Bosco, le llegan a la suela de sus sandalias. En estos momentos apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del 4º clasificado».

Visiblemente enfadada por la situación, Mercedes Milá amenaza incluso al apuntar: «Después de eso, dejaré de verlo. Me da exactamente igual los que me critiquéis; los que no aceptéis una opinión tan drástica, lo siento pero es la que llena mi corazón». Así pues, la presentadora también ha aprovechado para lanzarle un mensaje a Isa Pantoja: «Y para Isa, nuestra Isa P, todo el amor del mundo y mi mayor felicitación por tu esfuerzo, tu amor y tu absoluta entrega».

«Las injusticias existen y esta es una y muy gorda. Asraf, cuando salgas a la calle, entenderás todo lo que acabo de escribir en caliente viéndote abrazado a tu hermano que ha dicho verdades como puños. Gracias por cada minuto de tus 107 días de concurso. Gracias de corazón», ha terminado apuntando Mercedes Milá en un post que reúne más de 12.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en menos de una hora.