El pacto de Mercedes Milá e Isa Pantoja que lo dice todo ante la final de ‘Supervivientes 2023’

Si hay alguien que ha defendido a ultranza a Asraf Beno durante su paso por ‘Supervivientes 2023’, con permiso de su chica, Isa Pantoja, esa ha sido Mercedes Milá. La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’, a través de sus redes sociales, comenta todo cuánto sucede en Honduras, y lo ha hecho posicionándose clarísimamente del lado del marroquí.

La periodista ha tenido muy buenas palabras para Asraf, y ha cargado duramente contra los hermanos Cortés y contra Adara, a quienes incluso tachó de «racistas». Pero, además, también ha alabado el papel de Isa Pantoja como defensora de su novio en los platós. Una defensa que la joven le ha querido agradecer. Hasta tal punto que ambas se han hecho una promesa para una vez que finalice el concurso.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Mercedes Milá comentó el ‘puente de las emociones’ de Asraf y su opinión fue más clara aún: «No he visto el programa de anoche entero, solo hasta el puente de las emociones y ya tengo ganador de ‘Supervivientes 2023’, no necesito ver ni un minuto más». Junto a una fotografía de Isa Pantoja besando tiernamente a su prometido, la presentadora deja claro lo mucho que aprecia a la pareja: «Asraf Beno es el único ser humano con el que yo me iría de viaje, con él y con su chica que ha pasado, para mí, a ser una escuela de vida».

El cruce de palabras de Mercedes Milá e Isa Pantoja

Unas preciosas palabras que la hija de Isabel Pantoja ha querido agradecerle: «Una vez más muchísimas gracias. Estoy deseando conocernos en persona y poder darte un fuerte abrazo por todo lo que me has trasmitido con tus publicaciones. Pase lo que pase esto ha sido más que un concurso para mucha gente y Asraf se lleva ese cariño. Siempre agradecida». «Nuestro abrazo llegará, estoy segura y será tan grande como vosotros», le respondía Mercedes Milá. Un pacto o promesa que definitivamente confirma que Asraf es su gran ganador.

La periodista ha caído rendida a él y a la educación y saber estar que ha demostrado Isa Pantoja en el plató de ‘Supervivientes 2023’. La joven en ningún momento ha perdido los papeles frente a los constantes ataques, y golpes bajos, de Raquel Bollo y sus hijos. Mercedes siente debilidad por Isa y así lo ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. «Isa Pantoja da en cada aparición una lección de compostura, educación y aceptación. No debe haber sido fácil para ella ver desde su casa el vacío que sufría su novio sin poder hacer nada para aconsejarlo ni advertirle… Las cámaras son objetivas, no hay manera de engañarlas. Quizás por eso amo tanto mi trabajo», escribió en sus redes sociales.