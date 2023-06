Isa Pantoja no tolera lo que Elena Rodríguez propaga para liquidar a Asraf en ‘SV’: «Muy sucio»

La participación de Asraf Beno este domingo en el puente de las emociones de ‘Supervivientes‘ no ha dejado a nadie indiferente por lo que ha desvelado sobre Adara. En concreto, el concursante ha demandado el perdón de su compañera de concurso por las disputas vividas en los cayos. Una declaración de intenciones que ha provocado el estallido de Elena Rodríguez y, por consiguiente, la réplica de Isa Pantoja.

«Me ha llamado especialmente la atención que nombre a Adara cuando no ha mencionado a Yaiza, a Ginés o a Diego, que calló cuando han sido todos ellos los que callaron e insultaron», ha comentado. En la misma línea, la madre de Adara ha sentenciado a Asraf. Lo ha hecho al asegurar que su puente ha sido una jugada para lograr salvarse de la nominación que le enfrenta a Bosco: «Yo creo que es un puente muy estudiado. No ha hablado de su vida, ha hablado del concurso cuando los demás han sido muy generosos como Alma o Adara hablando de su vida».

Elena:”Yo creo que es un puente muy estudiado ya que no ha hablado de su vida,si no de su concurso y los demás han sido muy generosos como Alma o Adara”



DILO👏🏼 #ConexionHonduras17



pic.twitter.com/mKhB1m8JEb — Marcos🇪🇸 (@ProgramasTV__) June 25, 2023

La intervención de Isa Pantoja que hace estallar a Elena

En ese momento Ion Aramendi le ha cortado para dar paso al puente de Bosco. Aun así, Elena Rodríguez ha tenido la oportunidad de volver a pronunciarse a posteriori. «No hay que olvidar todo lo que ha pasado. Claro que no va a decir a personas como Yaiza porque esas personas no le importan», ha asegurado Isa sobre por qué Asraf había señalado a Adara y no a otros y como réplica al comentario anterior de Elena.

En la misma línea, Isa Pantoja ha defendido a su pareja: «Yo creo que no lo ha terminado de entender él. Él no se prepara nada. Él no prepara las palabras que le vais a poner porque cuando hacéis el puente, no lo sabe«. Así pues, Isa no ha dudado en alabar el paso de Asraf: «Eso hay que valorarlo. Una persona agradecida después de todo lo que ha pasado que no ha fallado a Adara en ningún momento y ha sido la misma persona desde el principio hasta el final».

La réplica de Elena Rodríguez no ha tardado en llegar: «A mí me gustaría saber qué es lo que Adara le ha hecho. Lo que ha hecho es defenderle y posicionarse al lado del débil. Me ha llamado mucho la atención que las personas que le han insultado han sido otras… la que ha dado la cara por él ha sido ella a pesar de ponerse en contra a todos los demás y, ¿pretendes que Adara te pida perdón? ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho Adara?».

Lejos de quedarse ahí, la madre de Adara le ha espetado: «Lo único que hizo Adara fue cambiar de opinión e irse con los que tenía más afinidad. Como madre me duele mucho lo que he estado viviendo hasta ahora. De ser Adara la mejor a ser la villana… Adara se posicionó al lado del débil y una vez que salió Yaiza de ahí no pasó absolutamente nada más por mucho que queramos estirar el cuento y alargarlo». «Esto es muy fuerte. Por Dios. Evidentemente en ese momento de Yaiza mucha gente, no solo Adara, apoyaron a Asraf. En ese momento sería de no tener mucha cordura para no posicionarse del lado de Asraf», ha rebatido Isa Pantoja, visiblemente enfadada por las insinuaciones de Elena Rodríguez.

Elena Rodríguez vende la pena que tanto critica para dejar mal a Asraf

De hecho, el enfado de Isa ha ido a más cuando le ha recordado los feos que Adara ha tenido con Asraf: «No digas que durante estos meses solamente Yaiza ha tenido palabras feas, gritos e insultos porque no ha sido así». «¿Adara ha tenido gritos? Isa, ¿Adara le ha insultado? ¿Adara le ha tratado mal?», ha saltado la madre de la finalista. Por su parte, Isa le ha afeado ciertas conductas de su hija: «Se ha reído de que lloraba a cámara cuando ella ha tenido una cámara aquí y sí que lo ha hecho, se ha reído de él, le ha dicho que le ha traicionado».

Ante ello, Elena Rodríguez, para desviar el foco, ha recurrido a los ataques que recibe ella y su familia en redes sociales como si fuera responsabilidad de Asraf: «No tiene nada que ver una cosa con la otra y para mí lo que habéis querido es estirar el cuento, nada más. A día de hoy le pediría a mi hija que haga lo que ha hecho el resto que es callarse y mejor le habría ido. He tenido que escuchar insultos en redes sociales». «¿Y Asraf no tiene familia? Asraf también tiene madre. No está aquí, pero también lo sufre. Todos hemos vivido insultos. Es muy sucio eso y no me parece que lo saques ahora porque no tiene nada que ver con ‘Supervivientes’. Céntrate«, ha terminado explotando Isa Pantoja.