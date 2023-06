Mercedes Milá no tiene reparo con lo que suelta de Elena Rodríguez en ‘SV’ y levantará ampollas

Mercedes Milá ha demostrado ser una auténtica seguidora de ‘Supervivientes 2023‘ a tenor de sus pronunciamientos en redes sociales. Aunque no es la primera vez que la presentadora opina públicamente sobre el concurso de supervivientes como Adara Molinero, en esta ocasión la mítica presentadora se ha coronado.

Mercedes Milá no ha dejado títere sin cabeza y es que la comunicadora no ha tenido reparo en criticar ferozmente la actitud que tanto Alma Bollo como Manuel Cortés mantienen en el plató. «Todo lo que vemos en la televisión pasa por un objetivo. A veces parece que esa palabra adquiere un significado definitivo. Los hermanos Alma y Manuel Bollo no saben todavía que ese objetivo los está destruyendo».

Lejos de quedarse callada, la presentadora ha proseguido diciendo: «Y por supuesto sigo destruyendo como concursantes de un reality y no para su vida real, en la calle. Siguen contándonos una historia que los que tenemos que votar no hemos visto».

Los hermanos Bollo no han sido los únicos malparados puesto que Mercedes Milá también le ha dedicado unas desgarradoras palabras a la madre de Adara. Tal y como apunta la periodista, Elena podría convertirse en la culpable de dañar el concurso de su hija: «Elena, la madre de Adara, comete el mismo error. Está a la defensiva, no la vemos relajada, utiliza la ironía y el sarcasmo sin darse cuenta de que va a ser ella la que acabe dañando a su hija en lugar de defenderla».

Mercedes Mila y su alabanza a Isa Pantoja

No todo iba a ser negativo. En la misma publicación que la catalana ha compartido por redes, ésta ha aplaudido la gran labor de Isa Pantoja como defensora. «Isa Pantoja da en cada aparición una lección de compostura, educación y aceptación. No debe haber sido fácil para ella ver desde su casa el vacío que sufría su novio sin poder hacer nada para aconsejarle ni advertirle».

«Ni la tía Isa, ni Marina, ni la hermana de Jonan que no ha levantado la voz en todas sus apariciones se han dejado llevar por la ira ni por el desprecio», ha añadido. Unas palabras con las que ha señalado el buen hacer de estos concursantes. Finalmente, Mercedes Milá ha terminado «con toda una lección televisiva al compartir las siguientes palabras: «Las cámaras son objetivas, no hay manera de engañarlas. Quizá por eso amo tanto mi trabajo».