Mercedes Milá se atreve y señala de forma exacta lo que muchos vieron de ‘Supervivientes’

Mercedes Milá no es muy dada a morderse la lengua cuando algo no la gusta o no la parece justo. Y lo ha vuelto a demostrar este jueves, 8 de junio, mientras veía la gala de ‘Supervivientes 2023′. Después de sus durísimos ataques a Adara Molinero y que hicieron saltar a su madre, Elena Rodríguez, ahora, la periodista ha vuelto a la carga. Y solamente contra ella, sino también contra Johan y Alma.

Tras ver, al igual que el resto de la audiencia, la cara que se les quedaba a los tres amigos cuando Bosco fue el primer salvado de la noche y, por lo tanto, la cosa quedaba entre Alma y Jonan, Mercedes Milá publicó un story en su Instagram que volvió a levantar una gran polvareda.

En dicho story, la presentadora tacha de «reventados» a los tres concursantes y sale en defensa de los otros tres que quedan, Bosco, Artùr y Asraf, quienes, precisamente, se convirtieron en los protagonistas de la gala al conseguir estar 21 horas luchando como titanes por el collar de líder. Algo nunca visto en la historia del reality.

«Muy poco tendría que haber aprendido yo en 16 años presentando ‘Gran Hermano’ si no supiera interpretar la palabra: REVENTADOS», comienza escribiendo Mercedes Milá, antes de proceder a explicar que «esa palabra destruye a los concursantes que son así identificados por la audiencia y esa fotografía se puede hacer ya».

«Adara se sigue equivocando», sentencia Mercedes Milá

Además, deja claro que «nunca hubiera podido escribir así haciendo ‘GH’, pero ahora soy completamente libre de hacerlo». Y prosigue con su alegato: ‘En este instante todavía no sabemos el resultado de las votaciones de la Palapa pero hemos visto vídeos para sacar conclusiones».

Según la periodista, «Alma, Adara y Johan se han equivocado en sus estrategias. Dan una imagen de reventados que los hace antipáticos y resentidos. Por el contrario, Arthur, Bosco y Asraf sonríen, juegan y admiten el juego en todos sus extremos. Poco más que añadir. Ahora ya se sabe que la audiencia ha salvado a Bosco y y Adara se sigue equivocando, este concurso es mágico», concluye Mercedes Milá.