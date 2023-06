El aviso de urgencia de Isa Pantoja ante lo que va a pasar en la final de ‘Supervivientes’

Isa Pantoja es consciente de que la de este jueves no es una noche fácil. Telecinco celebra la gran final de ‘Supervivientes 2023‘, pero su chico, Asraf Beno, podría quedarse a las puertas de la misma. Su plaza corre serio peligro en un duelo fratricida con Bosco Martínez-Bordiú, que es un rival muy potente que también ha conseguido hacerse con el cariño del público.

El veredicto de los espectadores se conocerá nada más arrancar la gala y la tensión es máxima. No es para menos. El que reciba menos votos se quedará a las puertas de vivir la noche más especial del reality. A falta de unas horas para conocer el sentir de la audiencia, podemos presagiar por donde irán o deberían ir los tiros a tenor de la encuesta formulada durante toda la semana por El Televisero.

Con más de 50 mil sufragios emitidos por los lectores de este portal, Bosco acumula el 73% de los votos para ser expulsado mientras que Asraf solo reúne el 27%. Son resultados no oficiales, pero muy representativos y más dispares que nunca. En muy pocas de las votaciones planteadas durante esta temporada se ha observado una decisión tan clara por parte de la audiencia de ‘Supervivientes’. No obstante, Isa Pantoja no está dispuesta a confiarse.

Isa Pantoja advierte: «Tenemos que estar pendientes de la gala porque, si se salva Asraf, iremos a televoto exprés»

Aparte de llevar a cabo una campaña de votos durante toda la semana para lograr el pase de Asraf a la final, este miércoles organizaba una quedada en diferentes puntos de Madrid para acercarse a los seguidores de su novio y aumentar la movilización. Una convocatoria que fue exitosa.

Y además, este mismo jueves, ha lanzado un muy importante aviso a todos sus seguidores para no bajar la guardia. «Tenemos que estar pendientes de la gala porque, si se salva, iremos a televoto exprés», ha advertido Isa Pantoja. Y es que, efectivamente, los televotos que se abrirán a lo largo de la velada hasta proclamar al ganador solo durarán unos minutos y un despiste puede ser fatal.