Una invitada de ‘La Roca’ pega el rapapolvo del día a Juan del Val: «Replantéate tu carrera»

Si algo caracteriza a Juan del Val es el hecho de no morderse la lengua al dar su opinión sobre diversos temas. Y eso le ha ocasionado numerosos problemas con la gente que se siente ofendida por sus casi siempre polémicas declaraciones.

Hace unas semanas, el escritor dio su opinión sobre el ukelele en ‘El Hormiguero’, y lo que dijo no gustó nada a los aficionados a este instrumento. «El ukelele, ¿eso qué es? Le faltan cosas. Es pequeño, le faltan cuerdas. Es una guitarra mal. Ahora se van a enfadar conmigo todos los que llevan años tocando el ukelele. Pues haberte comprado una guitarra de adultos», comentó, entre risas, el colaborador de Pablo Motos.

Este domingo 18 de junio, han tratado sobre el tema en la sección ‘El club de los ofendidos’, de ‘La Roca’. «A ti te parece que el ukelele es una guitarra para niños. Si no te gusta el ukelele, no lo escuches. Es muy sencillo», le ha reprochado Nuria Roca a su marido. Sin embargo, lo peor para él estaba por llegar, pues Juan del Val también tuvo que hacer frente al rapapolvo de una aficionada a este instrumento, la cantante y compositora Pía Tedesco, que lleva tocando el ukelele desde el año 2005.

El zasca de Pía Tedesco a Juan del Val

La artista, quien ha intervenido en el programa de LaSexta por videollamada, se ha mostrado muy molesta por las declaraciones del periodista. «Me parecen fatales esos comentarios. Sobre todo, de una persona que sabe muy poco de música. Si el problema es el tamaño, el violín tiene el mismo tamaño y también cuatro cuerdas», le ha recordado la invitada.

Tras este rapapolvo de la cantante, Nuria Roca le ha planteado algo: «Acabas de lanzar un nuevo trabajo y no sé si estas palabras pueden influir a que la gente compre menos entradas». Pero ella se ha mostrado contundente: «No, de hecho, yo he colgado el comentario de Juan en mi Instagram y al final me va a beneficiar. Hay tanta gente que le está odiando. Hasta me está dando pena. Pero me parece que te tienes que replantear tu carrera, Juan. Deberías de estudiar música», le ha recomendado Pía Tedesco, causando las risas de todos los presentes.

Nuria Roca ha continuando metiendo cizaña y le ha preguntado a la artista cuánto cree que tardaría Juan del Val en aprender a tocar el instrumento. «Observándole, pues un par de años», ha contestado ella, quien incluso le ha compuesto una canción al escritor con frases del tipo: «Dedícate a la escritura, te estás yendo de boca». «Creo que ha sido la respuesta más original que te han dado, Juan», sentenció Nuria Roca al escuchar el tema de la cantante y antes de dar por zanjado el asunto.