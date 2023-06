Rodri Fuertes es definitivo respecto a Adara con lo que revela ante el fin de ‘Supervivientes’

La relación sentimental de Adara Molinero y Rodri Fuertes ha estado llena de altibajos. Los que fueran compañeros de ‘Gran Hermano’ estuvieron juntos hasta poco antes de que ella se marchara a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2023′. Aunque con tantas idas y venidas en su relación, no nos quedaba claro si, en estos momentos, la pareja está junta o no.

Ha sido el propio Rodri el que ha decidido poner fin a las especulaciones, dejando cristalino que actualmente está soltero. Mientras Adara está a las puertas de la final de ‘Supervivientes’ y se postula como una posible ganadora, su ex ha disfrutado de un planazo con sus amigos, con los que se ha ido de bautizo.

El exconcursante de ‘GH’ ha reconocido lo importante que son sus amigos para él y lo feliz que está junto a ellos. Eso sí, tal y como ha admitido él mismo, hay una diferencia bastante considerable entre ellos: «Soy de los poquitos que queda de la Universidad soltero y sus hijos». «Hoy era el único soltero, últimamente veo a un bebé y me muero», ha añadido, dejando claro que tiene ganas de ser papá.

Rodri Fuertes se ha desmarcado del concurso de Adara

Ni Adara ni Rodri se han pronunciado sobre su última ruptura. Aunque, son tantas las veces que han roto y después han vuelto que tampoco nos extrañaría que en esta ocasión prefieran ser cautos. No obstante, él sí que se ha intentado desmarcar del concurso de Adara en ‘Supervivientes 2023’.

Prácticamente al comienzo de la edición, el joven escribió el siguiente mensaje en sus redes sociales, con cierto tono de hartazgo: «Llevo tres meses recibiendo llamadas casi todas las semanas preguntándome e intentando que diga no sé muy bien qué. Ni he entrado ni entraré. Nunca esperéis una mala palabra porque no la va a haber. Entiendo, respeto y apoyo. La situación hay muchos días que se me hace pesada. Me gustaría que también se me dejara hacer mi vida».

A lo largo de estos tres meses de concurso, lo único que comentó Rodri al respecto del paso de Adara por ‘Supervivientes’ fue que «ojalá que gane, que yo creo que lo está haciendo muy bien». Una forma de brindarle su apoyo, pero sin querer mojarse demasiado y, mucho menos, ir a defenderla a los platós. Para eso ya tiene a su madre, Elena Rodríguez, y a su hermano Aitor.