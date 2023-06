Alexia Rivas aviva la mecha con lo que suelta sobre Adara tras volver de ‘Supervivientes’

Alexia Rivas y Ana María Aldón ya se encuentran en España tras haber pasado una semana en Honduras con los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ en calidad de ‘fantasmas del pasado’. Una visita no exenta de polémica por el rifirrafe que la periodista vivió con Adara Molinero.

A su regreso, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha sincerado con sus seguidores a través de sus redes sociales sobre cómo ha sido su experiencia de volver a los Cayo Cochinos. «Vuelvo feliz, llena de vida y muy agradecida con la vida», ha reconocido. Y es que, volver a ‘Supervivientes’ ha supuesto para Alexia Rivas todo un reto tanto personal como profesional.

Aunque también se ha venido con algunas secuelas, como así ha explicado ella misma a través de sus stories de Instagram: «El pie vendado, clavarme un palo el primer día y casi no poder andar, fuego hecho el primer día, pesca realizada, dormir en un charco de agua una noche y otra en la arena después de una tormenta: superado con éxito. La piel quemada, heridas de corales en las piernas, salto en helicóptero a tope. Compromiso conmigo misma: me siento orgullosa. Gracias a todos».

Sin apenas haber dormido, Alexia Rivas ha hecho un balance muy positivo de su paso por ‘Supervivientes 2023’: «He llegado a las 5 de la mañana a España, he dormido casi nada en el avión e imaginaros cómo estoy». No obstante, ha dejado claro que: «Amo la vida que tengo, por eso trabajo muy duro para dar todo por lo que quiero… Tengo muchísimas ganas de sentarme el domingo y hablar de lo que he vivido».

Alexia Rivas deja la puerta abierta a una posible relación con Bosco

«A pesar de estar agotada estoy pletórica. Ha sido una semana maravillosa a nivel personal que no me empañaría absolutamente nada ni nadie, tengo las cosas tan claras que tengo una sonrisa permanente 24 horas al día», ha concluido la periodista. Unas palabras que iban claramente dirigidas a Adara Molinero, con la que ha protagonizado varios rifirrafes durante su estancia en Honduras.

Precisamente sobre esto ha hablado Alexia Rivas este viernes, 9 de junio, en su regreso a ‘Ya es mediodía’: «Si se pensaba que iba a bajarme a su barro estaba muy equivocada«, ha sentenciado la colaboradora. Además, también ha hablado sobre su relación con Bosco, con el que tuvo una química especial desde el primer momento. De hecho, el sobrino de Pocholo reconoció durante la gala del pasado jueves que a él sí que le gusta Alexia y que guardaba con especial cariño la camiseta que ella le regaló antes de irse. El joven no cerró ninguna puerta a una futura relación con la periodista, y parece que ella tampoco.

Así lo ha dejado claro ante sus compañeros de ‘Ya es mediodía’: «Es majísimo, encantador y me lo he pasado muy bien con él. Me ha cuidado muchísimo, más de lo que se ha visto. Podría ser un chico de mi entorno, es un chico normal y quiero que gane él. Lo digo sin ningún problema».

«Yo no quiero emparentarme con Pocholo Martínez Bordiú, quiero emparentarme con la persona que me enamore. He vivido como fuera, han sido cinco días o seis días y lo he vivido con naturalidad», ha sentenciado. Solo el tiempo dirá si entre ellos puede haber algo más que una simple y bonita amistad.