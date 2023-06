El volantazo de Alexia Rivas al decir ahora quién quiere que gane ‘Supervivientes 2023’

‘Supervivientes‘ está cada vez más cerca de la final. El reality de Telecinco tiene cada vez menos concursantes en sus playas y poco a poco todo el mundo va anunciando quién es su ganador del concurso. Es lo que ha hecho Alexia Rivas, que ha dado un vuelco total a lo que iba manifestando hasta ahora.

Parecía que el favorito de la joven era Asraf Beno. De hecho, Elena Rodríguez, la madre de Adara, señaló a ‘Supervivientes’ por enviar a Alexia Rivas a la playa siendo conscientes de que era amiga de Asraf: «Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y cariños a todos. Hay un baboseo por parte de Alexia que no es normal», se quejaba Elena.

No obstante, parece que la situación ha cambiado. Alexia Rivas, acompañada de Ana María Aldón, se desplazaban hasta las playas de ‘Supervivientes’ para convivir con los concursantes. Tras su paso por la isla, ambas han expresado sus impresiones y han insistido en que no es verdad que Asraf tenga dos personalidades: «En los días que nosotros hemos estado no hemos visto que sea una persona delante de cámaras y otra detrás».

«Creo que es verdad que él es una persona intensa, pero eso no significa que le dejen de hablar. Es que prácticamente les molesta todo lo que hace», ha manifestado Alexia Rivas sobre la relación del novio de Isa Pantoja con el resto de compañeros, que lo acusan de ir de víctima en el concurso.

Eso sí, pese a su defensa de Asraf, Alexia Rivas ha dejado claro quién quiere que gane ‘Supervivientes 2023’: «Bosco es mi ganador porque creo que ‘Supervivientes’ no solo se basa en la supervivencia». Y no es para menos. Cabe recordar que durante su visita a la isla les pudimos ver tonteando e incluso hablando de un futuro juntos en España.