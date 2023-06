La temeraria insinuación de Elena Rodríguez sobre ‘Supervivientes’: «No puedo callar más»

El paso de Asraf Beno por ‘Supervivientes 2023‘ está dando mucho de lo que hablar. La supuesta estrategia llevada a cabo por la pareja de Isa Pantoja ha hecho explotar a Elena Rodríguez en el plató del reality. Un momento de gran tensión protagonizado por la madre de Adara que no ha dejado a nadie indiferente y que se ha vivido después de ver los últimos días de Asraf en los Cayos.

En las imágenes emitidas por el reality, Asraf ha mostrado su lado más sensible e incluso ha compartido entre lágrimas sus sentimientos con Alexia, su apoyo en este instante. Un vídeo que ha irritado sobre manera a Elena Rodríguez, quien ha explotado diciendo: «Es que ya tengo que saltar y no me puedo callar más. No es verdad lo que está diciendo. Se está marcando un papelón de narices. Dice que no ha bailado con ellos y le he visto bailar, que no ha cantado y le he visto cantar. En los diarios le veo muy bien con todos. ¡Es que ya está bien!».

Lejos de quedarse ahí, la madre de Adara no ha tenido reparo en señalar la actitud de los fantasmas del pasado, especialmente de Alexia Rivas: «Alexia lo que tiene que hacer es darle los mismos abrazos y cariños a todos. Hay un baboseo por parte de Alexia que no es normal y el fantasma que viene la semana que viene, Alejandro Nieto, es amigo del hermano de Asraf«. Ante esta grave insinuación, con la que estaba dejando caer que la organización de ‘Supervivientes’ solo está llevando a gente afín a Asraf, Isa Pantoja se ha desmarcado diciendo: «Si tienes algún problema lo hablas con la organización».

El conflicto no se ha frenado ahí, puesto que Elena Rodríguez ha vuelto a saltar diciendo: «Asraf lleva tres años preparándose este concurso. Tres años y me da la sensación de que está vendiendo pena continuamente y no puedo más«. «La que no puede más soy yo», le ha arreado Isa Pantoja. En ese momento, Carlos Sobera ha tenido que interrumpir para aclarar lo comentado sobre Alejandro Nieto, el próximo fantasma del pasado.

«Va en calidad de ganador de ‘Supervivientes 2022’. No se selecciona a la gente como fantasmas del pasado en función de si son amigos de Asraf, de Adara, de Bosco o de Ginés. No lo hacemos Elena, no lo hacemos», le ha corregido el presentador. Un comentario que no ha achantado a Elena Rodríguez, quien ha aseverado: «Ya no puedo más. Veo esas imágenes y me arde por dentro. Tengo que saltar. Alexia tiene el mismo representante que Isa Pantoja». Unas palabras con las que estaba insinuando que Alexia ha ido a Honduras influenciada y dirigida.

Isa Pantoja estalla contra Elena Rodríguez

Todas las críticas de Elena han tenido respuesta por parte de Isa Pantoja, quien se ha excusado asegurando que trabajar en la televisión le hace conocer a mucha gente. De igual manera, ha zanjado el tema con un directísimo mensaje a la madre de Adara: «Podías ser un poco más empática porque Asraf ha estado solo mucho tiempo. No hace falta que tengas que anular a nadie porque no esté a favor de tu hija».

«No me voy a meter en cosas de tu hija ni decir que tu hija es menos para decir yo que ole Asraf», le ha afeado Isa. Una crítica que ha hecho implosionar nuevamente a Elena Rodríguez: «Es mentira y ya no puedo más». «¿Tú has visto cómo han tratado a este chico en ‘La Palapa’?», se ha preguntado Pantoja. «Que no se ponga a decir que no ha cantado y no ha bailado porque no es verdad», ha insistido Elena.

La trifulca entre las dos no ha cesado, ya que la pareja de Asraf ha asegurado: «¿Cuándo tu hija llora es pobrecita y cuando Asraf llora es el malo o qué pasa?». «Mi hija no hace eso, no miente y no va por detrás contando películas y llora a la cara y no por detrás», ha asegurado la madre de Adara mientras que Isa le ha enviado un último y determinante mensaje: «Que hables de tu hija, que no hace falta que tires mierda a Asraf».