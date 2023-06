El nada esperado affaire de Alexia Rivas con este concursante de ‘Supervivientes 2023’

La llegada de Alexia Rivas a ‘Supervivientes 2023‘ ha provocado un auténtico revuelo en los Cayos Cochinos. La exconcursante ha regresado en calidad de fantasma del pasado y durante los cinco días que ha permanecido junto a los supervivientes la joven ha vivido un acercamiento especial con uno de los concursantes: Bosco Blach. De hecho, los rumores sobre una posible relación entre los dos se han acrecentado durante la emisión de la versión ‘Tierra de Nadie’.

Tal y como se ha podido ver en los vídeos emitidos, la relación entre Alexia y Bosco ha sido tema de debate en los cayos. «Ten cuidado por ahí con los lagartos, que hay uno por ahí… ¡qué ilusión chiquilla! Aprovecha. Tú esta noche te haces la sonámbula y le tiras la pierna por encima como quien no quiere la cosa, ¿sabes?», le ha soltado Ana María Aldón en un momento de complicidad.

Por su parte, Alexia Rivas prefería restarle importancia: «Tía no. Si yo estoy bien sola. No estoy en ese mood (modo)». Poco después, Ana María volvía a reseñar el trato especial que Bosco le brinda a su compañera en la isla: «Tú desde que has llegado aquí eres la reina del mambo».

No ha sido el único momento de complicidad puesto que ésta ha ido creciendo vertiginosamente hasta el punto en el que el superviviente no ha dudado en subir a sus hombros a Alexia Rivas. «Me puedes llevar así todo el día», le ha soltado la joven cuando Bosco se disponía a bajarla tras un momento de bromas y gran complicidad.

Por su parte, Bosco le ha preguntado qué veía al otro lado del agua. Mientras ella aseguraba ver la playa de juegos, Bosco ha apuntado con cierta sorna: «Veo nuestro futuro juntos». Un comentario que ha sonrojado a la fantasma del pasado. «De verdad, qué romántico. Cómo te pone una puesta de sol», ha reseñado ella.

En otro momento, Bosco no ha dudado en colocarle la esterilla cuando Alexia se disponía a acostarse. «¿Estás cómoda?», se ha preocupado él. Por su parte, ella ha respondido afirmativamente y Ana María ha reseñado: «Sólo te ha faltado decir, estoy perfecta amor». «No me importaría», ha soltado Bosco.

La relación entre Alexia y Bosco, en boca de todos

La relación entre ambos también ha sido tema de debate entre los compañeros de Bosco. «La verdad es que hay ahí un tira y afloja», ha apuntado Adara. Por su parte, Alma Bollo ha asegurado: «La verdad es que sería la única que ha mordido el anzuelo. Esto es como la pesca, lo intentas, lo intentas y lo consigues».

«Bosco, sé por dónde van los tiros y sé perfectamente cuando duerme a gusto», ha comentado Jonan Wiergo entre risas. «Seríais muy monis, pero creo que eres muy bebé», ha comentado Adara ante lo que Alexia ha asegurado que no le importa, lo que reaviva con mayor vigor los rumores sobre su posible relación.

La familia de Bosco reacciona ante su supuesto affaire con Alexia Rivas

En plató, tanto la madre como el hermano del joven han opinado sobre la posible relación de los dos jóvenes. En un primer momento, el hermano de Bosco ha asegurado: «Yo creo que Bosco está cambiando la pesca submarina por otro tipo de pesca. A Bosco le gustan todas». También la madre del concursante ha apuntado sobre la posibilidad de que Alexia se convierta en su nuera: «A mí me gustan todas las mujeres. Él es siempre así, es un coqueto. A ver qué pasa».