Lo que no se vio entre Adara y Alexia Rivas en ‘Supervivientes’ y que es aún más polémico

El tensísimo encontronazo que dinamitó la paz en ‘Supervivientes 2023‘ el pasado martes sigue trayendo cola. En concreto, Adara Molinero y Alexia Rivas se enzarzaron en una gran pelea debido a las críticas que la periodista vertió sobre Adara como concursante. Todo ello enmarcado en una dinámica propuesta por la organización en la que tanto Alexia como Ana María, como fantasmas del pasado, debían valorar el papel y habilidades de los concursantes.

Lejos de sellar la paz, ambas continuaron con los reproches y acusaciones. Así se ha podido ver durante la gala semanal con contenido inédito que no se pudo ver el martes. «La deportividad es parte del juego y teníamos que poner a uno», ha criticado Alexia al abordar la actitud de Adara, quien no se ha quedado callada y ha ironizado diciendo: «¡Ay la deportividad! Que vengas tú a darme lecciones de un concurso, de verdad, habiendo aguantado un mes y medio en tu edición».

«Tía, que no te estoy dando ninguna lección», ha repetido Alexia Rivas. De nada ha servido, puesto que ambas han seguido enzarzadas. «Que te he superado con creces. Es que me descojono», le ha llegado a soltar la actual concursante frente a una Alexia que apenas atisbaba a decir: «Que no te estoy dando ninguna lección».

Otro de los momentos que más dieron que hablar fue el señalamiento de Alexia a Jonan. En concreto, la periodista aseguró que éste debería ser el próximo expulsado, lo que provocó las lágrimas del influencer. «Has tenido los cojones, dos par de cojones, de salir, de volver a entrar y seguir para adelante. Eso tiene mucho valor. Duele estar tres putos meses dejándote la piel, sufriendo y que vengan y te dejen por tierra. No lo voy a permitir. Lo siento, pero no», ha transmitido Adara.

Continúa la cruzada entre Adara y Alexia

El conflicto ha seguido como tema principal de debate. Al día siguiente, Adara ironizaba sobre la pesadumbre que traían a los cayos tanto Ana María como Alexia: «Joder con traer alegría, al final te desestabilizan». «Ella decía que se iba morena», ha apuntado Alma. Por su parte, Alexia no ha tardado en desahogarse con parte de sus compañeros llegando a calificar la actitud de Adara como de «machistada». «Me parece feo el comentario de ‘has venido a lucirte’. Menuda machistada», ha denunciado.

«A mí me traen aquí una semana y me encargo de dar contenido», les ha reprochado Adara. Por su parte, Alexia proseguía desahogándose: «No soy tu animadora, no soy tu payasito de circo. Si no te hace gracia, sorry. ¿Qué pasa que tenemos que decir lo malo de los demás y a ella no se le puede decir nada? No perdona, todos somos iguales». «Es que estoy muy tranquila, las imágenes hablan por si solas», ha concluido la todavía superviviente.