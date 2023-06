Oriana Marzoli pone rumbo a ‘Supervivientes’ y antes se pronuncia así sobre Asraf y Adara

‘Supervivientes 2023‘ sigue apostando por la figura del fantasma del pasado. Se trata de un papel que la organización del reality implementó hace una semana y que ha facilitado la presencia de Ana María Aldón y Alexia Rivas entre otros en los cayos. Tras ellas, Alejandro Nieto fue el escogido por el reality para mantener la dinámica en marcha. No será el único puesto que Oriana Marzoli también partirá rumbo a Honduras el próximo martes.

La noticia del fichaje de la exconcursante se ha dado a conocer durante la emisión de la decimoquinta entrega del concurso. En un momento determinado, Carlos Sobera se ha dirigido a la joven venezolana, que ha intervenido a través de una videollamada. «Por motivos profesionales esta fuera de España, pero el martes que viene pisará de nuevo los Cayos Cochinos si es que no se echa atrás que todo puede pasar. ¡Buenas noches Oriana!».

Nada más conectar con ella, Sobera ha exclamado: «¡Qué penita que no estés aquí conmigo a mi lado con lo que me gusta que estés aquí cerquita de mí!». En la misma línea, el presentador le ha trasladado: «Me dice el director «oye, dales las gracias a Oriana que tiene la agenda muy apretada»». «Este doble sentido no me gusta. Si es verdad que en Italia me está yendo muy bien. Voy porque sabéis que con ‘Supervivientes’ os adoro a todo el equipo y que a la tercera va la vencida«, ha respondido ella.

«Claro que sí. Oriana eres la nueva fantasma del pasado de ‘Supervivientes 2023′», ha exclamado el presentador provocando los aplausos del público en plató. Tras ello, Carlos Sobera ha repasado el concurso de Oriana Marzoli en los Cayos Cochinos. Cabe recordar que la joven ha abandonado las dos veces que ha formado parte del casting del reality: una como concursante y otra como fantasma del pasado.

«Eres consciente de que en esta ocasión tienes que estar todos los días que te corresponde estar, ¿no?», le ha advertido Sobera. En ese momento, Oriana Marzoli ha preguntado cuánto tiempo tendría que estar en los Cayos. Una ocasión que el presentador ha aprovechado para bromear asegurando: «Estamos decidiéndolo ahora. Entre uno y cincuenta años que es lo que nos queda para acabar el concurso».

Precisamente en ese momento a la joven se le ha caído el vaso en el que estaba apoyando el móvil. Un suceso sobre el que Carlos ha advertido: «A ver si va a haber turbulencias en el vuelo a Honduras». Una intervención que ha provocado el temor de la joven, quien ha hecho incluso un amago de abandonar la idea de pisar los Cayos: «Me estoy asustando. No sé por qué he aceptado, te lo juro».

Finalmente, Carlos Sobera le ha desvelado algunos detalles de su paso por el concurso. El presentador ha comentado: «Hay dos cosas que tengo preparadas porque te tengo cariño. Una va a ser el salto del helicóptero y otra la noria infernal». Una noticia que Oriana Marzoli ha recibido con gran ilusión: «Sí, te lo juro que te lo iba a pedir. Me hace ilusión». Una reacción que ha extrañado al presentador: «¿Perdona? En Italia, ¿qué te han hecho? ¿qué has tomado?». «Una cosa es que no me gustan los bichos y otra que no me gusten las pruebas físicas», ha matizado ella.

Antes de cortar su intervención, Oriana ha asegurado llevarse bien con Adara Molinero: «Obviamente yo siempre me he llevado bien con Adara y espero seguir llevándome bien dentro«. Sobre Asraf, la joven apenas ha asegurado: «A Asraf también lo conozco un poco y ya». Un posicionamiento que servirá de contrapeso ante los últimos fichajes de la organización puesto que tanto Alexia Rivas como Ana María Aldón han sido especialmente cercanos con Asraf Beno, el principal contrincante de Adara.