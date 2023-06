Alejandro Nieto pone rumbo por sorpresa a ‘Supervivientes’ y esta será su crucial misión

‘Supervivientes 2023‘ ha encontrado la forma de alargar su emisión en Telecinco y generar contenido a través del envío de exconcursantes como fantasmas del pasado. Si hace una semana conocíamos que Ana María Aldón y Alexia Rivas partirían rumbo a Honduras, ahora conocemos el nombre del nuevo superviviente que volará hacia los Cayos Cochinos. Se trata de Alejandro Nieto, ganador de la última edición emitida del reality.

La noticia del fichaje del exconcursante se ha dado a conocer durante la emisión dominical del concurso. En un momento determinado, Ion Aramendi se ha dirigido al joven que, en su papel de colaborador, se encontraba comentando las últimas peripecias de los concursantes. El moderador ha comenzado asegurando: «Alejandro Nieto, tengo que hablar contigo».

«¿Sobre qué?», ha respondido visiblemente descolocado. Consciente de lo que le iban a plantear, Elena Rodríguez ha apuntado: «Verás, que te vas para allá». Poco después, Ion le comunicaba al joven su fichaje: «Tú eres el último ganador de ‘Supervivientes, flamante ganador de ‘Supervivientes… El conocedor de los pescados por su nombre. Tú vas a ser el próximo fantasma del pasado».

Las reacciones en plató no se han hecho esperar. Mientras que el público le ha aplaudido y vitoreado, el principal aludido se mantenía descolocado por dicha propuesta: «¿Enserio? Me parece estupendo… Muy contento. La verdad que no me lo esperaba». Por su parte, Ion ha reseñado: «Estás emocionado». «Gané ahí y ahora lo voy a vivir de otra manera», ha declarado Alejandro Nieto, nuevo fantasma del pasado.