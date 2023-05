Rodri Fuertes clama contra lo que le está ocurriendo por Adara y advierte muy serio

Rodri Fuertes ha dado un giro de timón radical en lo referente al concurso de Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023‘. Cuando arrancó la aventura, el programa ‘Socialité’ se puso en contacto con él para preguntar en qué punto estaba su relación tras la ruptura y pulsar su opinión sobre su concurso.

«No estamos juntos. Estamos solteros, pero tenemos buena relación», aseveró rotundamente para dejar lugar a las dudas. Además, aseguró que la separación entre ellos había resultado amistosa y que, incluso, se seguían viendo de vez en cuando. «Nos hemos visto muchas veces, tenemos buena relación, no hay ningún mal rollo de nada», declaró entonces.

De hecho, Rodri Fuertes no solo valoró positivamente el concurso de Adara, sino que también mostró su apoyo absoluto a su ex y deseó que fuese la ganadora de esta edición de ‘Supervivientes’. «Ojalá que gane, que yo creo que lo está haciendo muy bien», afirmó al ser preguntado por el programa de María Patiño.

Pues bien, desde entonces, no ha habido pronunciamientos del madrileño en su sentido u otro. Ha preferido desmarcarse por completo del reality. No solo en las redes sociales, donde no hace nada de ruido, sino también en los programas de Telecinco. Rodri desvela que ha recibido llamadas, algunas de ellas muy extrañas, pero su posición es bien firme.

Rodri Fuertes deja caer que ha recibido insistentes llamadas para malmeter contra Adara Molinero

«Llevo tres meses recibiendo llamadas casi todas las semanas preguntándome e intentando que diga no sé muy bien qué. Contándome cosas que no quiero saber. Ni he entrado ni entraré. Nunca esperéis una mala palabra porque no la va a haber», ha sentenciado alto y claro en su cuenta de Twitter frente a quienes le preguntan una y otra vez por Adara Molinero y tratan de malmeter.

«Entiendo, respeto y apoyo. La situación hay muchos días que se me hace pesada. Me gustaría que también se me dejara hacer mi vida. Que paséis una semana muy bonita», ha rematado el joven en lo que es un poderoso llamamiento a quedar totalmente borrado del mapa mediático.