Pedro Duque no tiene problemas en confesar a David Broncano su sueldo como ministro

Pedro Duque ha visitado este miércoles 14 de junio ‘La Resistencia’. Lo ha hecho para presentar el libro infantil ‘Isaac Newton’, que ha escrito sobre el científico. El astronauta y exministro de Ciencia e Innovación con Pedro Sánchez mostró su lado más divertido ante las preguntas de David Broncano. Además, sorteó muy bien las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+.

El presentador quiso saber algunas dudas que tenía respecto al mundo espacial. Por ejemplo, si la Estación Espacial Internacional se considera «espacio exterior». «¿Dónde pones tú la raya?», replicó Pedro Duque, antes de dar una respuesta a esa cuestión: «Si estás flotando por la nave y están los motores apagados, se entiende que estás en el espacio exterior… El espacio exterior es cuando estás en órbita sin los motores encendidos».

Además, también le explicó cómo fue su proceso formativo para convertirse en astronauta: estudió ingeniería aeronáutica, que sacó con una nota media de 10 en la carrera. Eso sí, a la hora de contestar a las preguntas sobre cuánto dinero tiene el banco y sobre las relaciones sexuales en el último mes, las esquivó como buenamente pudo.

Pedro Duque desvela que como astronauta se cobra más que como ministro

«¿Y la gente va y contesta esto? Pues yo no», espetó Pedro Duque a Broncano respecto a la segunda pregunta. Sí que resolvió la duda sobre su sueldo como astronauta: «Tenía un sueldo público majo. Más que de ministro, ya te digo». Aunque no dio datos concretos, sí que aseguró que «la remuneración de un trabajador de agencia internacional es superior». «Los astronautas normalmente no hemos sido ricos, porque nos hemos dedicado a trabajar, con sueldo público», añadió el invitado.

Sin embargo, el presentador no se rindió e intentó obtener más información sobre él: «¿Y relaciones sexuales en el último mes?». Antes de dejarle responder le explicó la escala de puntos que usan en el programa, en la que «el coito vale dos puntos, y el petting…». Como era de esperar, el astronauta no sabía lo que era el petting, por lo que Griso le explicó que era «cuando el cohete no sale de Cabo Cañaveral», lo que desató las carcajadas del público presente.

Aunque Pedro Duque no quiso responder a esa comprometida pregunta, sí que dio algunos datos cuando se le preguntó por las relaciones sexuales en el espacio: «Yo no he visto nada. Pero si lo hubiera visto no lo tendría que contar aquí». «¿No conoces a nadie que se haya hecho una paja espacial?», insistió el cómico. Pero no huno forma de sonsacarla nada: «No hay demasiado intimidad en el espacio», sentenció para zanjar el tema.