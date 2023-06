Aitana no necesita nombrar a Yatra para responder a la pregunta del sexo de Broncano

Este jueves, 8 de junio, Aitana Ocaña fue la última invitada de la semana en ‘La Resistencia’. La cantante charló con Broncano sobre los últimos singles que ha sacado, ‘Los Ángeles’ y ‘Las Babys’. Además, hablaron de otros muchos temas, como el acoso de la prensa del corazón al que se ve sometida la joven desde que se hizo pública su relación con Sebastián Yatra.

Eso sí, Aitana no se libró de las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: dinero en el banco y relaciones sexuales en el último mes. «Si es que en realidad quieres saber la última», bromeó la coach de ‘La Voz Kids’.

Respecto al dinero que tiene en estos momentos en su cuenta bancaria, la cantante catalana explicó que «me he comprado otra casa, así que no tengo tanto dinero como la gente cree. Hace dos semanas me saqué el carnet de conducir, pero no me he comprado coche».

Y es que, según reconoció «voy a ser la imagen de Smart y Mercedes Benz y me han dejado dos coches, pero he rayado ya uno», admitió, visiblemente avergonzada, intentando huir de la pregunta del sexo. Pero ahí estaba Broncano para recordársela: «¿Relaciones sexuales en el último mes? Sabes que es una pregunta que se hace a todo el mundo».

Dos semanas de carné. Dos coches rayados.



Aitana sobre sus relaciones sexuales: «Este mes no tantas porque no he visto…»

La cantante, sin pelos en la lengua, no dudó en admitir que «este último mes no tantas porque no he visto… pero estoy contenta». De esta forma, hacía referencia, aunque evitaba decir su nombre, a Sebastián Yatra, quien se encuentra al otro lado del charco por motivos laborales. «Ha habido menos. ¿Qué digo que luego no vaya a salir en las revistas del corazón?», preguntaba Aitana, algo cortada.

Sin embargo, lejos de quedarse ahí, la cantante añadió: «De verdad, este mes he estado más tranquila, por lo general, me gusta… el sexo es una cosa superdivertida y no puede ser tabú», sentenció, entre risas.