Lo que responde Carlos Sobera a Broncano sobre sus relaciones sexuales deja de piedra

Este miércoles 17 de abril, Carlos Sobera acudía a ‘La Resistencia‘, donde habló sobre su trayectoria en televisión y no dudó en responder a las preguntas clásicas que David Broncano formula a todos los invitados. Y, una vez más, el comunicador vasco hizo gala de su buen sentido del humor.

Actualmente el presentador es uno de los rostros más consolidados y queridos de la televisión. En estos momentos está al frente de ‘First Dates’ en Cuatro y ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ en Telecinco. Como todos los invitados que se sientan en el espacio de Movistar Plus+, tuvo que hacer frente a las dos preguntas míticas del programa: cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes.

A la primera cuestión, Carlos Sobera respondió tirando de ironía: «Es muy difícil de calcular, porque claro, es una fortuna incalculable… Fijaros que no puedo tenerlo todo en un único banco, he tenido que irme a cuatro distintos». Broncano intentó sacarle el dato exacto, pero le resultó imposible. «Es que no se puede tratar con estas personas», bromeó el conductor de ‘La Resistencia’.

¿Que quién quiere ser millonario? El primero, @carlos_sobera



La de dinero que le ha debido entrar, madre de dios, marea de pensarlo. Lleva toda la vida haciendo programas gordos. pic.twitter.com/hTuOJOqW0I — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 17, 2024

Carlos Sobera deja anonadado a Broncano al hablar de sus relaciones sexuales

Respecto al número de relaciones sexuales en los últimos 30 días, Carlos Sobera le dejó en shock con su respuesta. «Cuenta follar normal 1 punto, petting 0,6 y masturbación 0,2», le explicó el cómico. «1,6», le espetó el vasco, antes de añadir: «Claro, 8 por 0,2». «¿Y ya? Entonces, ¿8 pajas y a funcionar?», le preguntó, anonadado, el presentador de ‘La Resistencia’. «Joder. ¡Te parecen pocas!», le soltó Sobera, desatando las risas del público presente.

En otro orden de cosas, ambos también bromearon sobre los mensajes falsos difundidos en redes sobre ellos que aseguraban que habían sido detenidos. «A mí me cayeron seis años de cárcel. Habíamos dicho un secreto que el Banco de España no podía desvelar», bromeó Broncano, quien propuso a su invitado que se dieran un beso por «la alegría de salir de la cárcel».