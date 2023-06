Netflix pone fecha exacta al estreno de ‘Élite 7’ y lanza su primer e impactante tráiler oficial

Ya han pasado casi 5 años desde aquel octubre de 2018, en el que irrumpió en nuestras vidas una serie de ‘adolescentes’ problemáticos que iban al instituto Las Encinas. ‘Élite‘ arrasó con todo, lanzó las carreras de casi todo su elenco, y se situó como una de las series más vistas de Netflix. Sus tramas rocambolescas, su apuesta por la diversidad (aunque siempre dentro de una normatividad casi escultural) y su presencia en redes le han dado una longevidad inusitada para una serie de la plataforma. Este año nos va a llegar la temporada 7 de ‘Élite’ y Netflix quiere volver a recuperar al público perdido con la anterior temporada.

¿Y cómo planea hacerlo? Primero, dándole todo el bombo que se merece. Presentándola en su evento internacional TUDUM que ha tenido lugar en Brasil, Netflix se ha asegurado un impacto global para los nuevos capítulos de la serie. Y es que la temporada 7 de ‘Élite’ promete emociones fuertes, o así podemos verlo en el tráiler. Sí, con emociones fuertes nos referimos a escenas de alto contenido erótico. Llamémoslo así.

Como podemos comprobar, Netflix ha tirado la casa por la ventana. O mejor dicho, a sus personajes desde un avión. El avance comienza con varios de ellos cayendo en picado, tratando de darse las manos, para acabar en una especie de decorado desértico, donde vive el amor libre entre todos y todas.

Fecha de estreno ‘Élite 7’

Como avanza el final del teaser, la temporada 7 de ‘Élite’ va a llegar bastante más pronto de lo que esperábamos. Concretamente el 20 de octubre de 2023. Con vistas a seguir extendiendo la trama durante más episodios, ahora solo nos queda esperar para ver cómo nos sorprenderán los alumnos de Las Encinas.

Maribel Verdú y Annita, fichajes estelares de ‘Élite 7’

Mirela Balic, Gleb Abrosimov, Nadia Al Saidi, Fernando Lindez, Alejandro Albarracín, Iván Méndez o Leonardo Sbaraglia son varios de los nuevos fichajes de la séptima temporada de Élite. Al igual que la cantante Annita, nominada a un premio Grammy. Sí, parece que Netflix sigue buscando entre populares cantantes latinoamericanos, como ya hizo fichando a Sebastián Yatra en ‘Érase una vez pero ya no’, Belinda en ‘Bienvenidos a Edén’ o Lali Expósito para ‘Sky rojo’.

Pero uno de esos nuevos fichajes no tiene nada que ver con el mundo de la música y llama la atención por encima de todos: Maribel Verdú. La actriz española se une al elenco de la serie de Netflix como uno de los nombres más importantes de toda la historia de ‘Élite’ (quizá el que más). Después de su intento de conquista de Hollywood con la reciente ‘The Flash’, ahora le toca el turno al territorio streaming, después de que probara suerte en Apple TV Plus con la bastante pobre ‘Now and Then‘.

Maribel Verdú acompañará a la nueva generación, interpretada por Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat, Alex Pastrana, Álvaro de Juan, Ander Puig y Ana Bokes. A todos ellos también se les unirá Omar Ayuso, que vuelve tras el paréntesis de la temporada 6.