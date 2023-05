Así ha cambiado Arón Piper: de adolescente problemático en ‘Élite’ a parricida en ‘El Silencio’

Puede gustarnos más o menos, pero hay algo cierto: la serie de ‘Élite’ se ha convertido en un auténtico trampolín para jóvenes intérpretes de nuestro país. Como antes pasara con ‘Física y Química’ o ‘Al salir de clase’, por las clases de Las Encinas han pasado un sinfín de nuevos talentos. Ester Expósito, Omar Ayuso, Manu Ríos, Jaime Lorente, Miguel Bernadeu… una lista interminable en la que también aparece el nombre de Arón Piper.

Nacido en Alemania hace 24 años, concretamente en Berlín, se mudó con 5 años a España, a Barcelona. Aunque al final acabó viviendo con su familia en Asturias. Y su carrera le ha llevado hasta Madrid. Fue ahí donde conoció cómo era el mundo de la interpretación y del ‘famoseo’. «Me daba pánico la fama», afirmó en una entrevista para promocionar ‘El desorden que dejas‘, su primer gran papel protagonista.

De cortometrajes al éxito con ‘Élite’

Debutó en el mundo del cine con ‘Maktub’, con tan solo 14 años, además de protagonizar varios cortometrajes, como ‘Fracaso Escolar’ o ‘Tenemos de todo’ de Roberto Pérez Toledo. Pero su primer gran oportunidad le llegó gracias a ’15 años y un día’ de Gracia Querejeta. No solo la película fue seleccionada por la Academia para ir a lo Premios Oscar, sino que además fue nominado a Mejor Canción Original en los Goya. Vamos, un empiece de ensueño.

Aunque el gran cambio en su carrera fue gracias a su fichaje por ‘Élite’, la nueva serie young adult que creó Carlos Montero para Netflix. Interpretando a Ander Muñoz, estuvo entre el reparto principal de la serie durante 4 temporadas, comenzando en 2018. Y fue ese su trampolín. No solo sorprendió con su nuevo look (pelo corto, apariencia mucho más dura y fuerte), sino que todo esto le ayudó a empezar a cimentar tanto su carrera interpretativa como en el apartado musical.

«Cuando hice Élite empecé a ganar dinero y pude comprar ciertas cosas que ahora no valoro tanto. Durante el confinamiento tuve una charla muy larga con mi padre andando por los acantilados cerca de mi pueblo. Hablamos de la importancia de no perder el valor ni el respeto al dinero».

Arón ha hablado muchas veces sobre el precio de la fama tan repentina (ahora mismo tiene 13 millones de seguidores en Instagram) y lo que le ha supuesto muchas veces para su estabilidad mental y ansiedad. Cada vez más famosos se abren a hablar de problemas de salud mental, y es de agradecer que Aron Piper esté entre ellos, teniendo una voz que mucha gente no tiene.

Thrillers y modelo internacional

Tras su paso por ‘Élite’, le llegó su primer papel dramático en el thriller ‘El desorden que dejas’, basado en el libro homónimo. En la serie interpreta a Iago Nogueira, y pudo demostrar que tenía un rango más amplio de lo que había mostrado siendo alumno de las Encinas.

«Es uno de los mejores actores con los que he trabajado. Además, tiene una cosa como vulnerable, frágil, pero siempre se mantiene en pie y eso me gustaba mucho para el personaje. Yo no quería un actor que me diera una cosa como muy agresiva. Yo sabía que él, por su talento, lo iba a poner, reflexionó Carlos Montero, creador de la serie y autor de la novela, sobre Aron Piper y su fichaje por la serie.

Pero tras el final de su participación en ‘Élite’, también probó suerte como modelo. La marca Lacoste le fichó para una de sus campañas y revolucionó las redes con sus fotografías vistiendo solo ropa interior.

De cantante a chico mudo en ‘El Silencio’

Al final, el actor hispano-alemán se está caracterizando por ser multidisciplinar, como muchos otros compañeros de profesión. No solo está presente en el mundo de la interpretación o del modelaje. También es influencer gracias a su gran número de seguidores (¡si hasta le vimos junto a la cantante Dua Lipa!), y cantante, con más de 700.000 oyentes mensuales en su canal de Spotify.

Siguiendo un estilo similar al de Pol Granch, Aron Piper, que se hace llamar solo ARON. «Hago música desde los 12 años, pero cuando pegué el pelotazo con Élite dije ‘es ahora o nunca». Y está aprovechando el tirón todo lo posible. De hecho, ‘Cu4tro‘, uno de sus temas, junto a Polimá Westcoast y Pablo Chill-E tiene más de 48 millones de reproducciones.

Arón Piper junto a Polimá Westcoast y Pablo Chill-E / SONY MUSIC

Y, mientras sigue persiguiendo su sueño de ser cantante, protagoniza la última serie viral de Netflix: ‘El Silencio‘. En ella interpreta a Sergio Ciscar, un chico acusado de haber asesinado a sus padres y que, tras su paso por la cárcel, decide dejar de hablar. Piper entrega su mejor actuación hasta ahora, comedido y entregado a la causa. Es bastante selectivo en sus papeles (lo que te da la fama, como sus compañeros de generación) pero la evolución ha sido increíble.

Quitarse el sambenito de ‘Élite’ es difícil pero este último proyecto podría darle el espaldarazo que necesita para convertirse, al fin, en lo que llaman ‘actor serio’.