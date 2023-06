El mal rato de Boris Izaguirre por una pregunta de «mal gusto» de Dani Mateo en ‘Zapeando’

Este viernes, Boris Izaguirre y Adela González visitaban a Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’ para hablar de ‘Más vale sábado’, la versión del programa para la tarde de los sábados que la Sexta estrenará en septiembre. Y ambos presentadores se colaban junto a Pardo en la conexión diaria con Dani Mateo desde ‘Zapeando’.

Al ver que tenía a Boris Izaguirre y Adela González al lado, Dani Mateo no se cortaba y le decía a su compañera que aprovechara que los tenía ahí para que le ayudaran a elegir estilismo para la boda de Tamara Falcó. Un comentario que hacía vivir un momento incómodo al venezolano.

Y es que posiblemente por desconocimiento, Dani Mateo no se daba cuenta de que Boris Izaguirre es uno de los que no ha sido invitado a la boda de Tamara e Iñigo Onieva a pesar de que en el pasado ha sido gran amigo tanto de ella como de su madre Isabel Preysler.

«Ellos que sabe mucho de estilo, moda y sociedad, que te aconsejen qué llevar a la boda que ya se acerca», le soltaba Dani Mateo a Cristina Pardo. Un comentario que Adela y Boris no escuchaban porque no llevaban pinganillo pero que Cristina les trasladaba.

Cristina Pardo sale en auxilio de Boris Izaguirre: «Me parece de mal gusto»

Además, Cristina Pardo trataba de excusarse con Boris Izaguirre reconociendo que no era una pregunta de buen gusto. «Dice que vosotros que sabéis de estilo y de sociedad me tenéis que aconsejar sobre qué tengo que llevar a la boda de Tamara. Pero esta pregunta me parece de mal gusto estando Boris», aseveraba Cristina.

«No pasa nada, puedes llevar lo que hubiera llevado yo. No te vayas a vestir de blanco, es lo más importante», le aconsejaba Boris Izaguirre. «Ya se lo dije a Tamara: ‘Con todas las cosas que están pasando, ese día o te casas tú o me caso yo’. Pero ese día hay boda por narices», terminaba de decir Cristina Pardo tratando de quitarle hierro al asunto.