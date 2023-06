Lydia Lozano cruza la raya al llamar así a Adara en ‘Sálvame’ y se lía la mundial: «Es denunciable»

No hay duda de que el tema estrella sobre ‘Supervivientes 2023’ a día de hoy es la guerra entre Adara Molinero y Asraf Beno. Este jueves, ‘Sálvame’ volvía a analizar lo sucedido entre dos de los favoritos y la última hora del reality con Lydia Lozano mostrándose muy crítica con Adara.

Así, ‘Sálvame‘ se ponía en contacto con varios enemigos de Adara como su ex Pol Badía, Dinio García, con quién convivió en ‘GH VIP 7’ o Cristina Porta, que tuvo sus más y sus menos con Adara en la primera edición de ‘Secret Story’. Los tres no han dudado en señalar lo estratega que es Adara y que se ha separado de Asraf precisamente por que llega la recta final de ‘Supervivientes’.

Tras ello, ‘Sálvame’ se hacía eco de un vídeo de Adara hablando de Artur con Alma Bollo. Era justo en ese momento cuando Lydia Lozano la liaba al soltar un comentario desafortunado que María Patiño no dejaba pasar por alto. Y es que era Rafa Mora el que desvelaba que Lydia había criticado a Adara por calentar a Artur.

En ese momento, Lydia Lozano trataba de explicarse. Lo hacía recordando cómo había defendido a Adara a lo largo del concurso porque había visto a una Adara muy diferente. «Era divertida, amable, hacía las pruebas. Fenomenal. Pero no me gusta porque parece que está calentando a Artur», defendía la colaboradora.

Pero Rafa Mora trataba de replicarle. Al ver que hablaban los dos a la vez, María Patiño se ponía seria y se enfrentaba a Lydia Lozano por lo que acababa de decir de Adara. «Si tú consideras que ella es una calienta, lo consideras. Pero yo como mujer tengo derecho a jugar y a no jugar con un hombre como me da la gana y no soy una calienta de nada», le recriminaba Patiño.

«¿Perdona? Es que no he terminado», se quejaba Lydia Lozano mientras María Patiño seguía con su argumentación dando la cara por Adara Molinero y criticando el comentario de su compañera. «Tú te has justificado», le decía María. «No, es una tía que se está riendo con Alma de Artur y cuando está con Artur está jugando», insistía Lydia.

«Pero la pregunta que le hace Adara a Alma es ¿tú crees que yo le gusto y crees que puede tener posibilidades conmigo? Y ella se ríe», trataba de desmontarle María Patiño mientras Lydia Lozano no paraba de hacer que se reía imitando a Adara. «Oye Lydia de verdad, has dicho que es una calienta, asúmelo sin justificarte y ya está», sentenciaba Patiño.

Os dejo aqui el video ya esta en manos de quién tiene que estar de vergüenza.#AdaraSv1J https://t.co/MpCpKLFXTy — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) June 1, 2023

Gran indignación con Lydia Lozano

Tras ver los comentarios de Lydia Lozano hacia Adara Molinero, los fans de la concursante explotaban contra la colaboradora de ‘Sálvame’ animando incluso a Elena Rodríguez a tomar medidas contra Lydia por llamar «calientap….» a su hija.

Así, eran muchos los que cuestionaban el machismo de Lydia Lozano con su frase sobre Adara. «Qué vergüenza de comentario para un programa y más siendo mujer, qué vergüenza», era uno de los comentarios que se podían leer.

Qué feo lo de Lydia Lozano llamando a Adara calientapoll…



Mira que me gusta Lydia pero a veces se le va la pinza totalmente 🤦‍♂️ #yoveosálvame — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) June 1, 2023

Que feo Lydia Lozano, te las das de feminista pero despues llamas a una mujer calientapoll4s

Que feo que feo #yoveosálvame — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) June 1, 2023

De vergüenza lo de Lydia Lozano diciendo que Adara es una calienta p…



Que vergüenza de comentario para un programa y más siendo mujer que poca vergüenza.



#AdaraSv1J — Adarasiempre 💜✈ (@adarauva) June 1, 2023

@elenatriatlon deberías de llamar a @salvame y comentar que decir @LydiaLozanoOf que @AdaraMolinero es una calienta…. es denunciable . Esta señora debe de haberse pasado con algo pq va muy acelerada y sin avisar. — Adel Mora (@AdelMoreno6) June 1, 2023

Es vergonzoso que permitan a una persona por llamarle algo como es Lydia Lozano llamar lo que la ha llamado en televisión y poner a tres personajes como son el Dinio la Porta y el Pol Badía otra vez hablando pestes de adara — María Del Valle Martín Aguilera (@MaraDelValleMa2) June 1, 2023

Lydia lozano ha llamado calienta p0llas a Adara y María Patiño ha saltado en defense de ella y de las mujeres.



OLA MARÍA 👏🏽🤍



🍊#yoveosálvame — 𝙴𝙻𝙲𝙾𝙼𝙴𝙽𝚃𝙰𝙳𝙰𝚁𝙸𝚂𝚃𝙰 💜💄 (@comentadarista) June 1, 2023

La machistada que ha soltado Lydia Lozano de Adara? Ascazo #yoveosálvame — ᴄᴀᴍɪ ✈️ (@camyyxap) June 1, 2023

Y por si fuera poco tenemos que oír en @salvameoficial a Lydia Lozano decir de Adara que es una calienta.. Perdona? Y Arthur que sería según ella? Menuda machista — Manchega (@manchega45) June 1, 2023

Esto me parece vergonso!!! https://t.co/mss2TFy0yW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 1, 2023

2023 y Lydia Lozano llama calientapollas a Adara.



Muy bien @salvameoficial 👏🏽, parece que el respeto a la mujer sólo vale cuando se trata de Rocío Carrasco.

En el fondo me alegro de que desaparezcáis porque seguís siendo la misma mierda 💩. #yoveosalvame #AdaraSv1J https://t.co/FK4TLMuwG5 — Dra Albúmina⚕️💜✈️ (@Dra_Albumina) June 1, 2023

Yo solo espero y deseo que Elena te ponga una buena demanda señora lidia lozano, luego cualquier compañero o persona le dice algo y usted se pone a llorar se le deberia caer la cara de vergüenza después de haber insinuado algo tan fuerte sinvergüenza 🙄@elenatriatlon#AdaraSv1J https://t.co/zzRtZTHuyC — Madelin (@Madelin25R) June 1, 2023

LYDIA LOZANO LLAMA A ADARA 'CALIENTA PO..'.

Qué sinvergüenza, chuminera!! #yoveosalvame https://t.co/UdQYX4G7FX — Srto Z (@Srto_Z) June 1, 2023

#yoveosálvame



Das vergüenza ajena Lydia Lozano



Luego te las das de feminista 👏👏



Y bravisima María Patiño !!!! https://t.co/Zb4eLZ6w56 — 💜 A D A R A 💜 (@adara_miguel) June 1, 2023