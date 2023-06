La insinuación de Elena Rodríguez sobre ‘Supervivientes’ que tiene que borrar de inmediato

Elena Rodríguez, madre de Adara, ha tenido que retractarse con carácter inmediato después de un desafortunado mensaje en sus redes sociales que parecía ir dirigido a ‘Supervivientes 2023‘. Lo cierto es que no es la primera vez que, de forma velada, ha insinuado cosas que no dejan en buen lugar precisamente a la organización del reality de Telecinco.

Ahora, sus incendiarias palabras alentaban las acusaciones de manipulación que pesan contra el concurso desde hace semanas. Y es que hay numerosas voces que hablan de una edición sesgada y torticera de los vídeos que se muestran en las galas para favorecer a Asraf Beno y potenciar la imagen de víctima que tanto ha enternecido a los espectadores y que le sitúa como uno de los favoritos para ganar.

«NO IMPORTA LO QUE OCURRA, NO IMPORTA LA REALIDAD, NO IMPORTA LO QUE CUENTEN LOS 18. LO QUE PARA VOSOTROS IMPORTA ES LO QUE DECIS QUE OCURRE, POR LO VISTO TENEIS EN LOS PLATÓS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONTAR EL RELATO SEGUN OS CONVENGA», ha llegado a escribir Elena Rodríguez y en mayúscula; prueba de su gran indignación y de que no está dispuesta a callar más.

En consecuencia, estas fuertes declaraciones han sido interpretadas como un claro ataque a ‘Supervivientes’ y, ante semejante revuelo, la madre de Adara ha tenido que eliminarlo de forma inmediata y, además, emitir otro tuit aclaratorio; pues era consciente de que se estaba metiendo en un buen lío. «@Supervivientes el mejor programa de la televisión. El más limpio y justo. Aclaro que mi último tweet no iba por ellos», ha sido su rectificación.

@Supervivientes el mejor programa de la televisión. El más limpio y justo. Aclaro que mi último tweet no iba por ellos. — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) June 15, 2023

Por otro lado, este jueves, unas horas antes de que se conociera cómo iba a ser el proceso de votación para la expulsión tras anularse los votos por irregularidades; Elena Rodríguez se pronunciaba dirigiendo un recado muy directo a la dirección de ‘Supervivientes’. «Entiendo que @Supervivientes pondrá el voto para salvar, y de ahí saldrá el expulsado. SERÍA LO JUSTO, no saquéis conclusiones. Yo confío», manifestó también en Twitter.

Adara Molinero, en serio riesgo de expulsión antes de la final

Y efectivamente, ‘Supervivientes’ reanudaba de cero el televoto (y en positivo) en la app de Mitele tras solventar esos problemas técnicos. Eso sí, adoptándose una decisión histórica. Y es que se suprimió la expulsión semanal al estimar que no era justo que solo hubiera unas horas para poder votar. De esta manera, la eliminación se retrasa a la próxima semana.

No obstante, sí que se celebró la ceremonia de salvación y el resultado fue realmente increíble. Contra todo pronóstico, Bosco fue el salvado por la audiencia, mientras que Adara Molinero no recibió el apoyo del público como era habitual. Así, la que partía como preferida desde que arrancó la edición sigue en la palestra junto a Artur y su plaza en la final corre mucho peligro.