La decisión histórica de ‘Supervivientes 2023’ que trastoca al completo su futuro inmediato

Continúan los cambios en ‘Supervivientes 2023’. Los concursantes del reality de Telecinco supera de forma holgada los cien días en los Cayos Cochinos y su vuelta a España es inminente. De hecho, Carlos Sobera ha confirmado que su final en Honduras se acerca y es que durante la gala se vivirá el tradicional cierre de ‘La Palapa’. Sin embargo, lejos de anunciar la final del reality, el presentador ha asegurado que el espacio de supervivencia seguirá en antena aunque ello conlleve transformar radicalmente la convivencia.

Pasados diez minutos de las diez de la noche Carlos Sobera se ha dirigido a los espectadores con un importante anuncio. «¿Os apetece que empecemos la noche bien? ¿Os apetece que metamos la primera carga de profundidad?», ha preguntado a los presentes en plató para, acto seguido anunciar: «Esta noche es la última gala en Honduras para nuestros supervivientes, la última«.

«Ojito. Esto no significa ni implica que el concurso acabe ya. Cuando regresen a España todos los concursantes vivirán en una casa aislada hasta el día de la final que no será el jueves próximo«, ha anunciado. Acto seguido, ha aportado más detalles de cómo será la vida de los supervivientes en España: «Poco a poco tendrán la oportunidad de conectar con su vida tras más de cien días en Honduras en la edición más larga de ‘Supervivientes’ y aún hay más».

La histórica decisión de ‘Supervivientes 2023’

Las novedades respecto a la continuidad del reality no se han quedado ahí. «Os recordamos que a las doce de la noche les vamos a dar una noticia muy muy importante. No solo una noticia: dos más», ha compartido el presentador. Dicho y hecho, Sobera ha trasladado la gran novedad de la gala: «Habrá ceremonia de salvación y no solo eso, esta noche no habrá eliminación. O sea, los cinco viajarán juntos a España«.