La cruel jugarreta de ‘Sálvame’ a Lydia Lozano en directo: «Estoy contento de que lo chapen»

Tan solo quedan cuatro días para que ‘Sálvame’ se despida para siempre de las tardes de Telecinco. Por tal motivo, el programa está sorteando entradas entre los espectadores para vivir en directo en el plató el último programa. Los colaboradores eran los encargados de llamar a los afortunados. A raíz de esto, Lydia Lozano ha pasado un mal rato al recibir la llamada que menos se esperaba.

«No me gustas nada», le espetaba la persona que estaba al otro lado de la línea telefónica. Su nombre era Juan Pedro, tenía 43 años y residía en un pueblo de Cádiz. Sin pelos en la lengua, el hombre le decía a Lydia Lozano: «Me caes fatal. Me caías bien al principio». Sin saber dónde meterse, la colaboradora se limitaba a decir: «Siento haberte dado yo las entradas, pero estarás feliz…».

Pero no, Juan Pedro no estaba feliz de haber ganado las entradas, porque tampoco le gusta ‘Sálvame’. Así lo reconoció él mismo, quien no dudó en cargar contra el programa: «Estoy contento de que lo chapen, no me gusta, quiero ir a ver cómo chapan el programa porque lleváis unos años que se os ha ido la olla. Hay mucha morralla, metéis caña a gente que me gusta, que me cae bien».

Todo era una broma de ‘Sálvame’ a Lydia Lozano

Cuando Lydia Lozano ya no sabía cómo salir al paso de tales declaraciones, el director le sugería que mirara a la pantalla. La periodista se daba cuenta, entonces, de que se trataba de Germán, del equipo del programa, quien se había hecho pasar por Juan Pedro. ¡Todo era una broma!

«Que te quiero Lydia guapa», le decía su compañero, dejando claro que todo había sido una jugarreta. «Si te caigo tan mal para qué me has contestado, haberme colgado», le decía la colaboradora, siguiendo con la guasa. Momentos como estos son los que echaremos de menos todos los seguidores de ‘Sálvame’.