Un micro abierto en ‘Sálvame’ provoca una de las mayores pilladas a Lydia Lozano

Los micrófonos abiertos los carga el diablo. Y sino que se lo digan a los colaboradores de ‘Sálvame’ que más de una vez les han pillado diciendo algo indebido. Y eso es lo que le ha sucedido este jueves a Lydia Lozano cuando se colaba lo que estaba diciendo justo cuando el programa volvía de publicidad.

Era justo después de emitir una telepromoción con Carmen Alcayde cuando la señal volvía al plató. Y seguramente sin saber que estaban ya en el aire, Lydia Lozano se quejaba de una llamada que había recibido al teléfono y que le estaba trayendo por el camino de la amargura.

«Que me dejéis en paz. Estoy hasta los cojones de gente que te llama que encima eres educada, contestas y encima dicen que poco empática», se escuchaba decirle Lydia Lozano a Chelo García-Cortés sin saber que ya estaban pinchados en directo. Al ser consciente, la colaboradora ponía cara de sorprendida por la pillada que le acababan de hacer.

Y por si alguien no se había dado cuenta, ‘Sálvame’ no dudaba en repetir las imágenes y convertir el momento en tema a comentar. «¿Qué ha pasado con Lydia?», preguntaba Terelu que estaba también despistada sin saber por qué Adela no estaba en ese momento en el plató. «Nada», respondía ella sin querer entrar a comentarlo.

«Has dicho que estás hasta los co….», le recordaba entonces Terelu Campos. «Sí, de todo», soltaba ella mientras se escuchaba decirle a David Valldeperas a gritos que contestara qué le sucedía. Tras volver a ver las imágenes, Lydia no paraba de reírse.

«¿Pero quién te ha llamado?», le preguntaba Terelu. «Sabes qué pasa, que yo contesto a todo el mundo. Y ya gente que cuando contestas y todas las tardes y tal, y cuál es la exclusiva. Es gente que no conozco pero yo contesto. No os dais cuenta de que estamos aquí trabajando, que esto se cierra y se acaba y tenemos todos la cabeza como un bombo», explicaba Lydia aludiendo así al final de ‘Sálvame’.