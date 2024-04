Lydia Lozano queda apartada de ‘Baila como puedas’ en TVE y esta es su sorprendente sustituta

Lydia Lozano se lo estaba pasando bomba en ‘Baila como puedas’, el programa de baile presentado por Anne Igartiburu en La 1 de TVE. Sin embargo, la periodista se ha visto obligada a abandonar la competición debido a una lesión en la costilla, según avanzó la revista Lecturas y ha confirmado ella misma. Pero lo que más ha sorprendido es quién será su sustituta.

Ni más ni menos que Sofía Cristo. Y, además, ha sido la propia Lydia Lozano la que la ha elegido para sustituirla. En declaraciones a Europa Press, la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado el motivo por el que ha tomado esta decisión: «A ver, a ver si sale un poco de su casa y la gente ya…». Y es que cabe recordar que la hija de Bárbara Rey no está pasando un buen momento debido al demoledor testimonio de su hermano, Ángel Cristo, contra su madre y contra ella.

«A mí me dieron la baja. Los médicos del programa me dieron la baja, pero yo quería seguir porque se han portado muy bien conmigo. Entonces dije, por favor, le pedí al dueño de la productora ‘por favor, déjame elegir yo la sustituta’. No quería ni que fuera una influencer, ni que fuera… Entonces pensé, ‘dios mío, con lo mal que lo está pasando esta mujer con su hermano en un reality (‘Supervivientes 2024’) …», explica la periodista sobre lo que la llevó a elegir a Sofía Cristo como su sustituta.

Lydia Lozano carga contra Ángel Cristo

Además, aprovecha la ocasión para cargar contra el hijo de Bárbara Rey. Según la colaboradora, «Ángel Cristo llevaba un año llamándome a mí para ir a televisión, cuando su madre le seguía dando dinero para comer. Entonces, que no me digan que este niño lo ha pasado fatal, que no me digan porque este niño iba a los programas y decía que mamá era maravillosa».

Lydia Lozano no duda en apuntar a la novia del joven como la ‘culpable’ de la guerra familiar: «Yo creo que la novia le está llevando por mal camino, porque Ángel no es malo. Ha tenido una infancia difícil, como la ha tenido Sofía Cristo, y Sofía ha estado metida en la cuneta y ha salido». De esta forma hacía referencia a la adicción de la DJ a las drogas de la que, afortunadamente, consiguió salir.