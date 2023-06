Kiko Hernández da la campanada en el ‘Deluxe’ con este importante anuncio de su boda

Este viernes 23 de junio ha supuesto un antes y un después en la vida de Kiko Hernández. Unas horas después de la emotiva despedida de ‘Sálvame’, uno de sus colaboradores más veteranos, así como el más hermético con su vida privada, se ha sentado en el ‘Deluxe’ para sincerarse como nunca antes lo había hecho.

Kiko Hernández se ha abierto en canal sobre su futuro matrimonio con Fran Antón, del que dijo que es «el amor de su vida». Incluso ha desvelado su deseo de ampliar la familia junto a él. A lo largo de la entrevista que le ha hecho María Patiño, el colaborador ha repetido en varias ocasiones que Fran es el hombre de su vida. Una sinceridad que ha sorprendido a la propia presentadora.

El resto de colaboradores que no estaban en el plató, ya que se encontraban celebrando el fin de la etapa del programa en Telecinco, pues este viernes se ha confirmado que continuará en Netflix, han querido estar presente de alguna forma en la entrevista, aunque fuera a través de conexiones en directo.

Belén Esteban ha sido la que le ha lanzado la pregunta del millón: «¿Tenéis pensado ampliar la familia?». Y, para sorpresa de su compañera y amiga, Kiko Hernández ha respondido afirmativamente: «Sí, queremos ampliar la familia porque, aunque Fran siente que mis hijas también son suyas, es uno de sus sueños».

El deseo de Kiko Hernández es que Fran adopte a sus hijas

María Patiño se ha interesado por saber que le llevó a su compañero a sentir ese amor hacia Fran. Continuando con su sinceridad, el exconcursante de ‘GH 3’ ha dejado claro que se trata, fundamentalmente, de una cuestión de admiración. «Por la admiración que siento hacia él, la admiración hacia el trabajo, de cómo cuida a su familia, de cómo cuida a la mía, cómo quiere a mis hijas», ha reconocido.

Además, se ha puesto tierno al reconocer que, cuando ve a los cuatro juntos, sabe que son una familia. Por eso, ha desvelado la intención de que Fran adopte a sus hijas, Abril y Jimena. Es más, le gustaría que las dos llevasen los apellidos del actor. Un precioso gesto que ha emocionado a María Patiño.

Respecto a cómo fue la pedida de mano, Kiko Hernández lo ha explicado con pelos y señales: «Estábamos paseando por la playa de Melilla, las niñas se pusieron como locas de contentas, tirándonos arena». De esta forma vuelve a poner de manifiesto lo bien que se lleva su pareja con sus hijas, quienes están encantadas con la boda de su papá, que tendrá lugar en septiembre.

El colaborador también ha querido dejar claro que Fran no es ningún interesado, como se ha llegado a decir durante estos días. Sino más bien todo lo contrario: «Él no es ningún aprovechado porque lo han llamado de miles de programas y nunca ha aceptado, para que no se hable tan rápido». Visiblemente enfadado, el madrileño explicó que ha escuchado en algunas ocasiones esas llamadas porque estaba delante, de programas como ‘Supervivientes’ o incluso de ‘Sálvame’: «Yo lo tenía claro y no me afectaban las críticas hacia él porque sabía con quién estaba».

El colaborador pone fecha a su boda con Fran Antón

Será el próximo 16 de septiembre a las 13h, tal y como ha confirmado él mismo, cuando Kiko Hernández y Fran Antón se den el ‘sí, quiero’. El lugar elegido será la ciudad natal del actor, Melilla, hasta donde tendrán que viajar todos los invitados que se darán cita en el evento. Un evento que, para lamento de todos los seguidores de ‘Sálvame’, ya no será retrasmitido por el programa, como sí lo fue la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

«La boda quiero que sea en el Ayuntamiento de Melilla, la ceremonia. Luego nos iremos al hotel Meliá y se va a hacer una macrofiesta. El está metido en el mundo del teatro y queremos que sea una representación, que sea con una obra de teatro que se alargue hasta las tantas de la mañana, con nuestros amigos», ha explicado Kiko Hernández en el ‘Deluxe’.

Por el momento se desconoce la lista completa de invitados, quienes tendrán hasta el 15 de agosto para confirmar su presencia. Pero el colaborador sí ha confirmado que, entre los asistentes, estarán Belén Esteban, Patricia Ledesma (su expareja), María Patiño, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Marta López y Chelo García- Cortés.