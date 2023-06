José Manuel Parada exige una rectificación a Chelo García-Cortés y esta es la explicación

Aunque mucha gente no lo sepa, José Manuel Parada y Chelo García Cortés mantuvieron una relación en los años 70, e incluso estuvieron casados. Pese a su separación, siempre han mantenido una muy buena amistad, hasta hace unos meses, cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ publicó un libro de memorias en el que no dejaba demasiado bien parado al presentador.

Este domingo 18 de junio, José Manuel Parada ha revelado en ‘Fiesta’ el motivo por el que, de un tiempo a esta parte, no se habla con la periodista. «¿Qué os pasado, porque yo a Chelo siempre le he escuchado hablar bien de ti?», le preguntó, directamente, Emma García. «Y yo de ella», le recordó el colaborador, antes de proceder a explicar el motivo de su nula relación actual.

«Chelo decide escribir un libro en donde escribe una serie de cosas en su libro referentes a mí que yo no he vivido. Se lo he dicho a ella. Hemos sido pareja 10 años, no ha sido una tontería. Hemos seguido manteniendo una relación de amistad, nos hemos llevado bien. De entrada, considero que, si te ofrecen escribir un libro de tus memorias, y va a escribir de mí, debería habérmelo dicho», comenta él, visiblemente enfadado.

El motivo del enfado de José Manuel Parada con Chelo

«¿No te lo dijo en ningún momento?», quiso saber la presentadora. A lo que él contestó que «no. Yo me enteré el día que lo presentaba». «¿Qué es lo que te molesta del libro?», le ha preguntado Beatriz Cortázar. Y, pese a que en un primer momento, José Manuel Parada reconocía no querer hablar del tema, finalmente se ha acabado mojando.

«Desde que se escribió el libro le he preguntado que cuándo sucedió esto y lo otro y ella me ha dicho que me lo va a aclarar, pero no me lo ha aclararlo porque no puede aclararlo. Llevamos sin hablar desde que salió el libro, hace por lo menos seis meses. O ella es capaz de pedir disculpas y rectificar o, para mí, esto es definitivo», sentencia el que fuera presentador de ‘Cine de Barrio’. ¿Qué tendrá que decir Chelo García- Cortés al respecto?