José Antonio León se planta ante la dirección de ‘Sálvame’ por lo que le dicen por pinganillo

‘Sálvame’ arrancaba este jueves con una performance con la que recreaba lo que sucedió con Raquel Bollo y sus hijos al final de la gala de ‘Supervivientes’ del martes obligando incluso a intervenir a la seguridad de Mediaset. Una situación que no fue tal según se defiende Manuel Cortés en los audios enviados a José Antonio León.

Así, después de destapar que la seguridad de Mediaset tuvo que intervenir para proteger a Isa Pantoja y que tanto Carmen Borrego como Alexia Rivas o incluso el propio Carlos Sobera recibieron insultos e increpaciones por parte de Raquel Bollo y de sus hijos.

Pero, ¿Qué tienen que decir Raquel Bollo, Manuel Cortés y Alma Bollo? Pues ‘Sálvame’ se desplazaba hasta Sevilla con José Antonio León para saber si alguno de los tres se había manifestado en torno al asunto. «Buenas tardes compañeros, estaba escuchando unos audios que me acaba de mandar Manuel», comentaba el reportero nada más darle paso.

Y mientras José Antonio León relataba lo que estaba pasando, María Patiño le pedía que si los podía poner. «¿Puedes ponerlos José Antonio?», le preguntaba la presentadora. «No, no pongo el audio», contestaba rotundo el reportero. «Bueno, lo estoy preguntando», se justificaba María después de ver que su compañero había sido muy cortante con su respuesta.

Era entonces cuando el reportero se excusaba en que es que también se lo estaba pidiendo el director del programa a través del pinganillo. «No, es que también me lo estaban diciendo de forma interna y no puedo poner el audio porque además no sé donde poder cortar», explicaba el reportero. «¿Pero por qué está alterado e insultando como esta semana? Porque yo cuando mando un audio y no insulto a nadie no me importa que me escuchen», replicaba Patiño.

«Le he dicho a Manuel que me mande un WhatsApp que se pueda poner o que llame por teléfono porque no hay mejor forma para desmentir algo que sea el mismo protagonista. Ellos se empeñan en no dar declaraciones para no participar de ‘este espectáculo que estamos montando’ según lo define él», seguía diciendo José Antonio León.

«Pero que esto no es un teatro de Calderón de la Barca. ¿Son conscientes de que esto se ha emitido en un programa de televisión?», espetaba Adela González sin entender la reacción de los Bollo. «Vamos a escuchar a José Antonio pero el espectáculo lo han montado ellos y nosotros somos partícipes de lo que han montado», soltaba María Patiño cabreada.

José Antonio León, claro contra los directores de ‘Sálvame’

Mientras José Antonio León pedía la palabra. «Perdona José Antonio es que tengo unas ganas de encontrarme a la Bollo por los pasillos…», le decía Patiño a su compañero. «Por favor, es que el super no para de hablarme y entonces no puedo desarrollar mi discurso. Por favor súper que para una semana que nos queda déjame«, soltaba entonces el reportero quejándose de que el director no parara de darle órdenes por pinganillo.

Pero lejos de conseguirlo, José Antonio León se volvía aún más loco pues también se ponía a hablarle por el pinganillo el otro director. «Escucharme, que ahora está hablándome el otro director. ¿Esto que es un partyline? Dejadme hacer el directo«, solicitaba el reportero tratando de explicar a todos lo que le había dicho Manuel Cortés.