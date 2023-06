Joaquín Prat se planta ante Patricia Pardo y le asesta un tenso corte: «Ni puñetera idea»

Este miércoles ‘El programa de Ana Rosa‘ sorprendía con una entrevista al futbolista Dani Alves, en prisión por una presunta agresión sexual a una joven en Barcelona. Era la periodista Mayka Navarro quien desvelaba en el matinal de Telecinco cómo se había encontrado al joven y desgranaba la entrevista que le había concedido.

La entrevista del programa a un presunto violador ha provocado un aluvión de críticas en redes sociales. Y es que la propia Mayka Navarro soltaba declaraciones controvertidas como que «lo que Dani Alves cuenta de lo que ocurrió antes de acceder a ese baño, coincide más con lo que cuenta Dani Alves, que lo que cuenta ella. Nosotros que hemos visto las imágenes, no hay ese relato de terror».

‘El programa de Ana Rosa’ centraba gran parte de su escaleta a tratar el caso de Dani Alves. En un momento de la sección, Patricia Pardo ponía sobre la mesa la última publicación que había hecho en las redes sociales uno de los hermanos del futbolista, algo que provocaba el estallido de Joaquín Prat.

Mayka Navarro habla en ‘El programa de Ana Rosa’ de su entrevista a Dani Alves.

«A mí hay una publicación que ha hecho en sus redes sociales que me llama mucho la atención. Escribe ‘cuidado con aquellos que están cerca de ti, pero no quieren el bien para ti. El problema no estaba en Pedro. Él era explosivo, pero decía lo que pensaba. El problema estaba en Judas, que lo besaba y abrazaba su rostro'», leía Patricia Pardo, que se centraba en el mensaje hacia Bruno, uno de los grandes apoyos de Dani Alves.

Ana Rosa Quintana no entendía qué quería decir: «Eh, ¿perdón? ¿Me lo puedes traducir?». Sin embargo, a Patricia Pardo no le daba tiempo a contestar porque Joaquín Prat se mostraba indignado con el tema que se estaba introduciendo en el programa: «¿Este no es el hermano tarado?», se preguntaba mientras Patricia Pardo insistía: «No sé si está tarado o no, el tema es que refiriéndose a Bruno le llama Judas en redes sociales».

No obstante, a Joaquín Prat no le hacía ninguna gracia que se hablara de este asunto: «¿Este no es el hermano con el que no se habla? ¿Con el que tuvo problemas económicos? ¿El que siempre la lía? ¿El hermano díscolo? Claro, es que si Dani Alves tiene que responder por las mamarracheces que dice su hermano, ¡apaga y vámonos!».

Patricia Pardo habla en ‘El programa de Ana Rosa’ del caso de Dani Alves.

«Pero es que, a lo mejor, nos está dando la clave de un cambio de versión respecto a Bruno, eso es lo que le quería preguntar a Mayka Navarro», insistía Patricia Pardo, que no convencía al presentador. «¡Pero si este hermano no tiene ni puñetera idea de lo que pasa en la vida de Dani Alves ni con su cambio de estrategia de abogacía ni nada! Este es el hermano… ¡es que ni hermano!», sentenciaba el comunicador.

Por su lado, Mayka Navarro procedía a responder a Patricia Pardo y a hablar de la publicación del hermano de Alves: «Él estaba al corriente de esto, está muy al corriente de absolutamente todo. Me agradeció que ni le preguntara. Yo me pierdo un poco con los hermanos, la verdad». Pero a Ana Rosa Quintana lo que acababa de quedar claro nada: «Pero este hermano, ¿qué hace? ¿Pintar la mona?». «Tiene varios. A mí lo que me viene a decir es que con quien él tiene relación es con Bruno, que le visita cada fin de semana y no ha cambiado sus versiones», respondía entonces Navarro.