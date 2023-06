Isabel Gemio se revuelve en plena entrevista a Sonsoles por cómo le muestran en pantalla

Sonsoles Ónega comenzaba este martes ‘Y ahora Sonsoles‘ desde los pasillos de Antena 3 donde se había desplegado una alfombra roja para recibir a la invitada que les iba a acompañar en esta nueva etapa del programa, que amplía su horario de 18:00 a 20:00 horas en pleno final de ‘Sálvame’ y antes del estreno de ‘Así es la vida’ con Sandra Barneda en Telecinco. Justo después daba la bienvenida a Isabel Gemio.

«Son las 18:00, nuestro nuevo horario, las dos próximas horas son para ustedes. Y por eso hemos pensado, a quién podemos invitar que haya sido de verdad una estrella de la televisión, de esta televisión, pues nada más y nada menos que Isabel Gemio», decía Sonsoles Ónega. «De estrella nada, una curranta cariño», le corregía la presentadora a su compañera.

Así, Isabel Gemio se mostraba muy contenta de volver a Atresmedia donde trabajó 24 años. Primero en la televisión con programas como ‘Sorpresa, sorpresa’ y posteriormente en la radio en Onda Cero donde condujo durante 14 años el programa ‘Te doy mi palabra’.

Nada más entrar al plató, se vanagloriaba de «estar estupenda a pesar de la edad». «Eres un cañón del colorado», le reconocía Sonsoles Ónega alabándola. «Pues ayer una señora en Instagram me dijo ‘ay Isabel cuidadito con tanto arreglito en esa cara’. Y es lo mejor que me pueden decir porque no me he operado de nada», defendía Isabel Gemio. «Hay que aceptar el paso del tiempo. La vida pasa también por la cara y por el cuerpo y yo no me quiero ver con la cara estirada como si no quisiera aceptar que tengo los años que tengo», aseveraba.

En ese sentido, Isabel Gemio se quejaba de las pocas mujeres que dan la cara en televisión y tienen canas. «¿Cuántas mujeres hay con canas en televisión? Porque chicos hay muchos», reflexionaba la presentadora junto a Sonsoles Ónega. «Es un diagnóstico de que todavía a las mujeres se nos exige muchísimo más que a los hombres», insistía Gemio.

Isabel Gemio se queja al realizador: «Me veo fea y gorda»

Sin embargo, durante la entrevista, Isabel Gemio se quejaba al realizador por uno de los planos que le estaba haciendo. «Uy ese plano, ese plano, ese plano», se quejaba la invitada a la que le cambiaba la cara al ver que le estaban haciendo un plano corto. «Es que me veo fea y gorda», destacaba Gemio. «Qué vas a estar fea y gorda, dios santísimo», le espetaba Sonsoles.

Era entonces cuando Isabel Gemio aprovechaba para recordar lo que le dijo un señor hace unos días por la calle. «Si había uno que me dijo el otro día pero si estás muy vieja, ¿Dónde vas?», comentaba. «Uy, menudo gili….», reaccionaba Sonsoles. «Me hace gracia porque en el fondo algo de razón tiene», añadía Gemio. «Que van a tener razón», le corregía Ónega.

«Quiero decirle a las mujeres de mi edad que no se arreglen por nada ni por comentarios de ese tipo en las redes. A mí me hizo gracia el señor pero en el fondo me dio un poco de lástima. No me gusta sentir lástima por nadie, pero personas así me dan lástima. Que a una mujer nos vean viejas a esta edad, el problema lo tiene el señor. Yo no me veo vieja, ni mayor, pero da igual cada momento de la vida tiene una edad y hay que aceptarla», sentenciaba.