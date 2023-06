Horóscopo de hoy, jueves 22 de junio de 2023: Ranking de los signos con más suerte

La astróloga Esperanza Gracia ha pronosticado cuál va a ser el devenir de todos los signos zodiacales durante hoy jueves: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio. ¿Qué fortuna va a correr tu signo en salud, trabajo, dinero, o amor?

El ranking de los signos del zodiaco con más suerte para hoy es el siguiente: Cáncer, Capricornio y Acuario son los más afortunados, y Sagitario, Libra y Piscis caen al farolillo rojo como los que menos.

Según ‘El Horóscopo de Esperanza Gracia‘, seguimos bajo el influjo de la Luna Nueva, que tuvo lugar el pasado domingo en Géminis. El Sol ingresó en el signo de Cáncer ayer miércoles 21, con la bienvenida al verano. Este viernes 23, tendrá lugar la Noche de San Juan, un momento muy mágico y especial, perfecto para hacer algún ritual que nos acerque a nuestros sueños.

Conoce que te va a deparar el futuro, con la predicción del horóscopo en todos los signos del zodiaco para hoy, jueves 22 de junio de 2023:

Horóscopo diario Acuario

Tendrás una actitud positiva y vital que te abrirá muchas puertas y te permitirá conocer gente muy interesante. Por fin vas a poder liberarte de prejuicios que te condicionaban.

Horóscopo diario Escorpio

Aprovecha tus oportunidades y relaciónate con gente nueva porque te va a venir de maravilla. Si pretendes pasártelo en grande sin comprometerte, lo más probable es que lo consigas, pero asegúrate de que la otra persona está en la misma onda.

Horóscopo diario Aries

Si juegas bien tus cartas, puedes conseguir lo que deseas desde hace tiempo. Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, tu sensualidad y poder de seducción están por las nubes. Es el momento de materializar tus planes.

Horóscopo diario Géminis

Estarás muy receptivo, cuidarás tu imagen y tus merecidos éxitos no tardarán en llegar. Tus facultades psíquicas estarán muy potenciadas y tu intuición será como una brújula que guía tus pasos. Cuidado con los arrebatos de generosidad.

Horóscopo diario Tauro

Necesitas romper con las obligaciones y ataduras que no te permiten seguir el rumbo que te has marcado. Recuerda que si tú quieres, puedes. No te importará lo que piensen los demás; lo verdaderamente importante es lo que tú sientes.

Horóscopo diario Virgo

Aunque puedes verte envuelto en alguna situación embarazosa, irradiarás positividad y optimismo, y sabrás cómo actuar para salir airoso. Serás como un talismán para los que te rodean. Tengas o no pareja, la sinceridad te dará muy buenos resultados.

Horóscopo diario Cáncer

Felicidades. Los astros son muy favorables contigo, y es el momento de aspirar a algo importante y de luchar por ello con la confianza de que vas a conseguirlo. Estarás abierto a nuevas relaciones que te harán muy feliz.

Horóscopo diario Piscis

Hoy puedes sufrir altibajos emocionales, pero tendrás las ideas claras y no vas a abandonar tus objetivos, aunque parezca que se alejan. Escucha a tu intuición si tienes que tomar alguna decisión importante.

Horóscopo diario Libra

Deja a un lado tus dudas e indecisiones y aclara tus ideas para poner límite a los pensamientos negativos y recuperar el control de tu vida. Suerte en el terreno amoroso. Gastos inesperados.

Horóscopo diario Leo

Los miedos que te estaban bloqueando desaparecen y vuelve el Leo seguro de sí mismo y carismático que todos conocemos… La imaginación será tu mejor aliada y sorprenderás a todos con tus propuestas innovadoras y originales.

Horóscopo diario Sagitario

Puede que surjan dificultades a la hora de enfrentarte a los retos que se te presenten. Quítale hierro a los problemas que puedan surgir. Se avecina un cambio en tu vida, y tú debes prepararte para recibirlo con los brazos abiertos porque va a ser muy positivo.

Horóscopo diario Capricornio

Tendrás mucha confianza en tus propias fuerzas y sabrás contagiar tu entusiasmo a los que te rodean. Te vas a relacionar con personas que persiguen objetivos diferentes a los tuyos, y eso te va a aportar una nueva visión de la vida.