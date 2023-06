Este rostro de ‘Sálvame’ llama «dictador, misógino y abusador» a Jorge Javier Vázquez

El periodista y paparazzi Miguel Temprano no terminó nada bien con el universo ‘Sálvame‘ y La Fábrica de la Tele tras prescindir de sus servicios después de varios años colaborando con ellos. Fue el pasado 29 de julio de 2022 cuando el damnificado dio a conocer la noticia en Twitter.

«Hoy tengo que comunicaros que el ‘Deluxe‘ y La Fábrica de la Tele han prescindido de mis servicios como lo haría Don Vito Corleone. Sin seriedad, sin cumplir el compromiso de este mes y diciéndome el director, Miquel, que era una decisión de Telecinco y Mediaset. Con dos cojones (…) Me voy con la cabeza bien alta de no haber traicionado en estos años mi línea ética y profesional. Me voy limpio, y eso pocos podrán decirlo», dijo en aquel momento.

Desde entonces, ha estado totalmente alejado de la televisión, pero se ha hecho notar en redes y otros canales de comunicación con sus brutales ataques a Jorge Javier Vázquez y a colaboradores como Kiko Hernández. El último se producía este viernes con motivo de la última entrevista que el tertuliano dio en el ‘Deluxe’ tras la despedida definitiva de ‘Sálvame’.

«Un maltratador de mujeres y hombres es blanqueado y se le paga por ello. Siento asco, mucho«, escribió Miguel Temprano sin cortarse. No obstante, lo peor es cómo se ha referido a Jorge Javier. «Que pena que no entreviste a Kiko Hernández el gran dictador, misógino y “abusador” Jorge Javier Vázquez. Sería un perfecto final para el Ministerio de Igualdad que tanto defiende a las mujeres. Asco», publicaba sin pudor.

Un maltratador de mujeres y hombres es blanqueado y se le paga por ello. Siento asco, mucho. Que pena que no entreviste a @Kiko_Hernandez el gran dictador, misógino y “abusador” @jjaviervazquez Sería un perfecto final para el @IgualdadGob que tanto defiende a las mujeres. Asco🤮 — Miguel Temprano (@mtemprano) June 23, 2023

No es la primera vez que el excolaborador de ‘Sálvame’ y el ‘Deluxe’ ataca de forma tan vil y despiadada al comunicador de Telecinco. El pasado mes de diciembre, reapareció junto a Diego Arrabal en su canal de Youtube y se despacho muy a gusto contra él como presentador.

«Me da mucho asco por cómo trata a los hombres y a las mujeres. Si yo digo la mitad de las cosas que ha dicho este señor yo sería un cerdo y un sinvergüenza. Jorge Javier es una obsesión sexual la que tiene por la vida de los demás. Me parece un guarro y un cerdo. Creo que hay cosas que no se pueden decir y que hay que tener un poco de deferencia y de trato, también con la gente que está en casa», sentenció entonces sin amilanarse.