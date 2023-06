Esperanzador estreno de ‘Mía es la venganza’, que se impone por sorpresa a ‘Amar es para siempre’

Este lunes las sobremesas vivieron una auténtica revolución con el estreno de ‘Mía es la venganza’, la nueva serie diaria de Telecinco. Una llegada que provocó que la competencia actuara in extremis con Antena 3 adelantando el comienzo de ‘Amar es para siempre’ con un capítulo especial de mayor duración y La 1 emitiendo doble episodio. Eso sí en su hora habitual.

El estreno de ‘Mía es la venganza’ consiguió liderar por sorpresa por encima de ‘Amar es para siempre’ con un 9,7% y 1.007.000 espectadores frente al 8.9% y 921.000 espectadores que anotó la serie de Antena 3 en la franja estricta de competencia.

📊 9.7% de share y 1.007.000 espectadores para el ESTRENO de #MíaEsLaVenganza en la sobremesa de @telecincoes



10.9% en Share Comercial



Estaremos atentos a su evolución…#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/KEOng2sgdP — Dos30' (@Dos30TV) June 13, 2023

Cabe destacar que el dato de ‘Mía es la venganza’ es muy parecido al que tuvo ‘Sálvame Limón’ en su último día de emisión el pasado viernes (9.6% y 1.018.000). Aunque cabe resaltar que el horario no es el mismo, pues la serie de Lydia Bosch se emitió entre las 15:45 y las 16:33 horas mientras que ‘Sálvame Limón’ se emitía entre las 16:00 y las 17:00 horas.

Lo que sí se puede decir es que en su primer día ‘Mía es la venganza’ consiguió que Telecinco subiera en casi un punto la media de la cadena en la misma franja la semana pasada. Justo después, ‘Sálvame Naranja’, que comenzó tras una publicidad de seis minutos, anotó un 13% y 1.118.000 espectadores, liderando su franja de emisión.

Por otro lado, ‘Amar es para siempre’ en Antena 3 consiguió un 10,2% y 1.006.000 espectadores durante toda su franja de emisión (de 15:45 a 17:33h). De modo que podemos ver cómo el movimiento de la cadena de Atresmedia no surtió efecto alguno y no solamente no pudo con ‘Mía es la venganza’, sino que anotó uno de sus peores datos. Por contra, a TVE le salió bien la jugada de emitir doble episodio de ‘La Promesa’, pues volvió a anotar máximo con su primer capítulo al sumar un gran 13.3% y 1.261.000. Mientras que el segundo se quedó en un 13% y 1.112.000 espectadores.

#AmarEsParaSiempre comienza antes ante la nueva competencia firmando un 10.2% de cuota, 1.006.000 espectadores y 36.6% de fidelidad



De 15:45 a 17:34 horas consigue aportar el 9.4% de la audiencia de #A3#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ZuVKAhGkSh — Dos30' (@Dos30TV) June 13, 2023

Las mujeres y los adultos jóvenes, los que más siguieron el estreno

Gracias al análisis elaborado por Dos’30 podemos observar pormenorizadamente los datos de ‘Mía es la venganza’ en cada target y compararlos con los de ‘Amar es para siempre’. Por sexos, la nueva serie de Telecinco funciona muy bien en mujeres con un 13,2% mientras que en hombres se hunde con un 5,3%. En el caso de ‘Amar’, consigue un 11,5% en mujeres y un 9,5% en hombres.

Por edades, los que más siguieron ‘Mía es la venganza’ fueron los adultos jóvenes de 25-44 años con un buen 11,5% seguido de los jóvenes de 13-24 años con un 10,2% y los adultos de 45-64 años con un 10%. Por último, en mayores de 65 años anota un 9,3%. Unos datos muy diferentes a los de ‘Amar es para siempre’, que funciona mejor en los mayores de 65 con un 13,3% mientras que en jóvenes de 13-24 años anota un paupérrimo 5,7%.

Si nos fijamos en el target comercial, el dato de ‘Mía es la venganza’ es aún mejor pues sube al 10,9% mientras que en ese perfil mientras ‘Amar es para siempre’ se queda en un mal 7,5%. Donde también supera la serie de Telecinco a la de Antena 3 es en fidelidad con un 93,7% frente al 70%. Aunque es ‘La promesa’ la que consigue mejor fidelidad de las tres ficciones con un 111%.

En cuanto a la curva de audiencia, podemos observar cómo es fluctuante, aunque se aprecia una cierta ascendencia llegando a marcar su máximo justo al final del capítulo con el cliffhanger de Mario Costa diciendo que va a vengar la muerte de su madre y de su hermana.

‘Mía es la venganza’ brilla en Murcia, Madrid, Baleares y Canarias

Por último, si nos fijamos en los datos desglosados por comunidades autónomas podemos ver como el estreno de ‘Mía es la venganza’ arrasó en Murcia con un 16,3% y en Madrid con un 14,6% muy seguido de cerca por Baleares (13,7%) y Canarias (13,1%). Detrás se situaron Andalucía (11,1%), Asturias (10,9%) y Comunidad Valenciana (10,5%).

Por debajo de la media nacional se quedaron Castilla La Mancha (7,8%), Galicia (7%), Aragón (6,3%), Castilla y León (6,2%) y Euskadi (6,1%). Mientras que sus peores resultados los anotó en Cataluña (5,8%) y el denominado Resto (5,1%).