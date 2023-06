Es imposible ser más clara que Marta Riesco ante la victoria de Antonio David a Mediaset

Antonio David Flores está de enhorabuena porque ha conseguido que el Tribunal Supremo ratifique que su despido de Telecinco sea declarado nulo. Así, el ex guardia civil gana en los tribunales a Mediaset después de ser despedido a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, la docuserie en la que Rocío Carrasco denuncia el supuesto maltrato al que se ha visto sometida durante 20 años por parte del padre de sus hijos. Un asunto sobre el que se ha pronunciado Marta Riesco.

Así, a pesar de haber vivido una traumática ruptura y de haberse enfrentado a Rocío Flores y al propio Antonio David Flores; ahora Marta Riesco no ha dudado en celebrar la victoria judicial de su ex a través de un story de Instagram.

Este martes 27 de junio, el Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso presentado por ‘La fábrica de la tele’. Por lo tanto, se confirma así la nulidad del despido y la indemnización de 120.000 euros al colaborador sin que la productora de ‘Sálvame’ pueda interponer ningún recurso.

La publicación de Marta Riesco tras declararse nulo el despido de Antonio David

«Me alegro de corazón«, escribía Marta junto a una captura de ‘El Mundo’ bajo el título de «El Tribunal Supremo declara nulo el despido de Antonio David Flores». «Después de leer la noticia no me queda nada más que dar mi enhorabuena públicamente a la abogada Isabel Cruz y al abogado Eduardo, que son los mismos abogados que tengo en lo laboral. Enhorabuena por su trabajazo, porque es muy merecida esa sentencia, que ya es firme», prosigue diciendo la reportera.

«Estoy muy contenta por ellos y Antonio David, me parece que lo que le hicieron es una vergüenza y ojalá la justicia siempre sea justa. En breve me tocará a mí y sé que confío en la mejor. Enhorabuena a todo el equipo, con lo cual me tomo esa victoria como una mini victoria mía», termina diciendo deseando que ahora la justicia también declare nulo su despido de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa.