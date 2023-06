Era buscada la reacción de Rosa Benito al fin de ‘Sálvame’ y lo que pronuncia trae cola

Rosa Benito no se ha mordido la lengua ante quienes le tildan de ingrata por rechazar la propuesta de ‘Sálvame‘ para participar en la gran fiesta final que se celebró este viernes en Telecinco y que ha supuso su despedida para siempre de la televisión después de más de 14 años liderando las tardes de la cadena y siendo un indiscutible fenómeno social.

En ello ha tenido mucho que ver la exmujer de Amador Mohedano, que formó parte del plantel de colaboradores del magacín vespertino durante una de las épocas doradas del mismo. Las tardes de gloria que brindó fueron verdaderamente antológicas y, por ello, en ‘Sálvame’ quisieron contar con ella o al menos intentarlo a pesar de la animadversión tan enconada que existe actualmente.

Rosa Benito rechazó de pleno cualquier proposición y lo mismo ocurrió con María Jesús Ruiz o Raquel Bollo, que colgaron el teléfono. Desde el programa expresaron en directo su decepción por tanto desagradecimiento y en redes se extendieron también esas críticas. Críticas que la propia aludida ha replicado en su cuenta de Twitter.

«Yo solo quiero recordarle a Rosa Benito, María Jesús y Raquel Bollo que durante mucho tiempo habéis tenido la nevera vuestra y la de toda vuestra familia llena gracias a ‘Sálvame’, desagradecidos», escribió un usuario. Mismo ataque que verbalizó Kiko Hernández en directo y que fue compartido por otros colaboradores.

Ante ello, Rosa se ha mostrado implacable con dardazo dirigido a los creadores del formato: «La nevera me la llenaba yo trabajando, como todos. Quienes se hicieron millonarios son los dueños de la productora, conmigo y con otros». «Por cierto, no sabía yo que era tan importante después de siete años que estoy fuera de ese programa. Siguen recordándome. Y veo que los pesos pesados no han aparecido», ha añadido con tono de sorna.