El indigesto desencuentro de María Patiño y Gema López que paraliza ‘Sálvame’: «Eres injusta»

La actitud de Alma Bollo y Manuel Cortés en ‘Supervivientes’ sigue dando mucho que hablar. Después de que ‘Sálvame’ destapara lo sucedido el martes fuera de cámaras; el programa analizaba este viernes cómo los hijos de Raquel Bollo estuvieron mucho más calmados y sin apenas levantar la voz este jueves. Un debate que terminaba con María Patiño y Gema López discutiendo.

El primero en comentar el cambio de actitud de Manuel Cortés y de Alma era Kiko Matamoros. «¿Qué les ha pasado a los Bollo, que ayer estaban soterrados?», se preguntaba el colaborador. «Les ha caído algún chorreo», soltaba entonces Rafa Mora. «No hay más que ver la cara de reventados que tenían y la gestualidad de él que es muy desagradable», remarcaba el colaborador.

Después de que ‘Sálvame‘ haya tachado de «pandilleros» a los hijos de Raquel Bollo, Gema López trataba de defenderles dejando claro que a ella no le gustó la actitud que tuvieron. «A mi lo que me cuentan es que cuando termina aquello no es un panderillismo de vamos a juntar y nos vamos a matar», aseveraba la colaboradora. «Yo he visto finales de programa en el que he visto gritos y no por eso…», insistía Gema. Era entonces cuando María Patiño le cortaba para decirle que eso ya se había comentado el jueves.

«Gema el hecho de que aquí en más de una ocasión hayamos tenido actitudes fuera de lugar no significa que no tengamos la propiedad de señalar que estos chavales sean unos maleducados. Es que ese argumento me toca las narices», le espetaba María Patiño a su compañera.

Mientras Gema López insistía en recordar cómo en otras ocasiones se ha aplaudido a alguien que ha hecho lo mismo que los Bollo. «Estás usando el argumento del ventilador como usa Raquel Bollo», le replicaba Patiño. «Nos hemos vuelto de un buenismo todos que alucino, no me gusta ni ahora ni antes los que aplaudíais esto ahora lo estáis condenando», recriminaba Gema mientras Patiño se alteraba.

«Gema eres muy injusta porque una cosa es argumentar con un compañero y entrar en una trifulca que se puede ir de madre y nos podrá parecer agradable o no. Y otra cosa que yo vivo muy pocas veces y nunc ate he visto a ti que es faltar el respeto al presentador», le criticaba María Patiño completamente indignada con su compañera. «¿Por qué hablas del pasado del programa y no de esto?», le preguntaba Gema. «Porque somos nosotros mismos los que criticamos esto y antes aplaudíamos», contestaba ella.

«No es verdad. A Rafa Mora se le ha echado de este plató por faltar el respeto y a más gente», defendía entonces María Patiño a gritos. «No cojamos la parte por el todo», insistía Gema López. «Y también hay bandas latinas que asesinan a la gente, hombre por favor», soltaba María. «Eres tú la que coge el todo y la parte», le decía Patiño a Gema López, que insistía en que a ella no le gustó la actitud de los hijos de Raquel Bollo pero que hasta hace poco aplaudían esas actitudes y lo llamaban momentazo televisivo.