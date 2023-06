El dardazo de Jordi Cruz a Pepe Rodríguez: «Que me llame fascista lo entiendo, porque lo soy»

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez se han convertido en dos estrellas televisivas gracias a ‘MasterChef’. Y por si salir dos días a la semana en televisión no les bastaba, este domingo ambos jueces daban el salto a Comedy Central como protagonistas de ‘Roast Battle’.

Los dos jueces de ‘MasterChef’ aprovecharon para lanzarse zascas a diestro y siniestro después de que durante el talent show de TVE siempre estén a la gresca. Y qué mejor sitio que el programa que presenta Dani Mateo en Comedy Central y que cuenta con un jurado formado por el propio presentador de ‘Zapeando’ junto a Eva Soriano y JJ Vaquero.

Y es que si algo han demostrado Jordi Cruz y Pepe Rodríguez en estos casi 11 años de ‘MasterChef’ tener muy buen rollo. «En el camino de Madrid a Toledo, veréis tres puticlubs, una hamburguesería, y al lado el restaurante de Pepe. Allí se pondrán las botas, pero no será de comer… y no será en tu restaurante», le soltaba Jordi a su compañero.

Pepe Rodríguez le contestaba entonces con cierta sorna. «El tuyo es el único restaurante en el que al acabar de cenar pesaba 2 kilos menos», le espetaba el manchego en una clara pulla por el elevado precio de los menús del ABaC, el restaurante del catalán.

Jordi Cruz menciona el choque de Pepe con Pablo Iglesias

Asimismo, otra de las cosas que han demostrado tanto Pepe Rodríguez como Jordi Cruz es no tener pelos en la lengua y no tener problemas en meterse en berenjenales. Y eso es precisamente lo que hizo el manchego el pasado mes de febrero cuando se enfrentó con Pablo Iglesias tras lo que dijo de él en ‘Plano general’, el programa que presenta Jenaro Castro en La 2.

Un asunto que aprovechó Jordi Cruz para sacar en este duelo con Pepe recordándole como el que fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos le tachó de «cuñado facha».

«No se lo perdono a ese cabrito. A mí me pueden llamar lo que quieran. Que me llame fascista lo entiendo porque lo soy, ¿pero que me llame cuñado? ¿Cuñado a mí?«, recordaba con cierta ironía Pepe Rodríguez. Tras ello, el jurado decidía que el ganador del ‘Roast Battle’ fuera Jordi Cruz.