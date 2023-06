Comunicado de la familia de Alexia Rivas ante lo ocurrido con ella en ‘Supervivientes’: «Bochornoso»

El pasado martes, durante ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, Alexia Rivas y Adara Molinero protagonizaron un tenso rifirrafe. Todo comenzó tras unas duras palabras de la periodista sobre la concursante. A ésta no le sentó nada bien que tanto Alexia como Ana María Aldón, en su calidad de ‘fantasmas del pasado’, dijeran que es la concursante que «menos aportaba a la isla».

La ganadora de ‘GH VIP 7’ no solo arremetió duramente contra la colaboradora de ‘Ya es mediodía’, sino que, además, llegó incluso a imitar su forma de andar y de expresarse. Como era de esperar, esto no ha gustado nada al entorno de la periodista. A través del perfil de Instagram de Alexia Rivas, su familia y amigos no han dudado en pronunciarse al respecto.

De esta forma, el entorno de la que fuera reportera de ‘Socialité’ ha lanzado un contundente comunicado cargando contra Adara. Y es que la superviviente se mostró durísima contra ella, de la que llegó a decir: «Como ‘fantasma del pasado’ vales menos cero, porque nos has aportado cero. Lo único que has hecho ha sido meter caquita y tumbarte a tomar el sol. Para eso haberos quedado en España».

Tras esto, las dos se enzarzaban en un tenso enfrentamiento en directo. La periodista le reprochaba sus palabras a la concursante. Y esta, lejos de quedarse callada, se ponía a imitar la forma de andar de Alexia Rivas. Algo que no ha sido visto con buenos ojos por la familia y los amigos de la reportera. Como así han puesto de manifiesto a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El entorno de Alexia Rivas condena la actitud de Adara Molinero

«Como familiares y amigos, queríamos condenar la vergonzosa actuación de Adara hacia Alexia Rivas. El programa pidió la opinión de las dos ‘fantasmas del pasado’ y tanto Ana María Aldón como Alexia la dieron con todo el respeto del mundo. Adara no sólo se ha burlado, sino que ha intentado ridiculizarla imitando su forma de andar e incluso con comentarios machistas totalmente fuera de lugar. Queríamos agradecer las muestras de cariño hacia Alexia y mandar un saludo a las personas que la apoyan y que intentan que el respeto prime por encima de un programa de televisión», reza el comunicado.

Para concluir, también aplaudían la forma de actuar de Alexia. «Orgullosos de la educación y el saber estar con el que ha afrontado un momento bochornoso. Gracias a todos», zanjaban.