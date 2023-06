Aplauso masivo a ‘4 estrellas’ por lo visto en su último capítulo en TVE: «Qué maravilla»

No hay ficción diaria que no tenga su trama LGTBIQ+. Por eso, poco a poco ‘4 estrellas’ ha ido abriéndose a nuevas tramas como la que protagonizan Luz y Ainhoa (Ana Jara y Belén Écija) y que este lunes dio un paso más allá con lo sucedido justo al final del capítulo.

Cabe recordar que la primera serie en mostrar la relación entre dos personajes homosexuales fue ‘Al salir de clase’ con Santi y Rubén (Alejo Sauras y Bernabé Fernandez) y más tarde ‘Amar en tiempos revueltos’ en TVE con Ana y Teresa, los personajes que interpretaron Marina San José y Carlota Olcina.

Pero si hubo una pareja que hizo historia de la televisión y de las series diarias fue la que formaron Luisita y Amelia en ‘Amar es para siempre’, o lo que es lo mismo los personajes de Paula Usero y Carol Rovira; cuyo shippeo conocido como ‘Luimelia‘ dio un paso más allá teniendo su propia serie en Atresplayer. Tampoco se quedaron atrás Maitino, es decir Maite y Camino, los personajes de Aria Bedmar e Ylenia Baglietto en ‘Acacias 38’.

Volviendo a ‘4 estrellas’, la historia entre Luz y Ainhoa ha ido cocinándose a fuego lento y nunca mejor dicho tratándose de la cocinera y su ayudante en el restaurante del Hotel Lasierra. Y es que cabe recordar que Ainhoa llegó al hotel para ocupar el puesto de Pepe, el antiguo jefe de cocina. Una llegada que a Luz le hizo poca gracia pues ella quería quedarse con el puesto.

Así, cuando Ainhoa Arminza (Belén Écija) llega al hotel, Luz no le pone las cosas fáciles. Es más intenta descubrir sus secretos para boicotearla. Pero cuando Luz descubre el oscuro pasado de Ainhoa con sus problemas con el alcohol motivados por el acoso de su ex marido, la hija de Silvia (Marta Aledo) decide protegerla ante su madre y tratar de ayudarla a superar su adicción para mantenerse en su puesto.

Al mismo tiempo que su amistad con Ainhoa va a más, Luz empieza a tener dudas de su relación con Paolo (Edgar Vittorino) y más cuando la joven Lasierra se empieza a dar cuenta de que lo que siente por su jefa va más allá de una simple amistad o de una simple protección. De hecho, tras mucho miedo, Luz decide dar un beso a Ainhoa, que opta por pararle los pies a su compañera.

Luz se declara a Ainhoa en plena terapia en ‘4 estrellas’

Un beso que habían intentado ocultar pero del que se termina enterando Paolo, que decide romper su relación con Luz. Esta, lejos de tirar la toalla se arma de valor y haciendo caso a su abuela Chari opta por declararle su amor a Ainhoa. Y todo envalentonada se declara en plena terapia de Ainhoa contra su adicción al alcohol.

«Yo estaba saliendo con un chico, Paolo. Un buen tío, divertido, amoroso y lo más, pero… pero ahí está el pero, que apareció Ainhoa y me hice un lío. Empecé a sentir cosas que no sabía que se podían sentir, como si hasta ahora hubiera estado viviendo la vida a medio gas y de repente me descargo la versión ‘Premium’”, empezaba diciendo la ayudante de cocina.

«Pero estoy cagada de miedo, y por eso estoy fingiendo que no pasa nada. Pero estoy cansada de mentir, de engañarme a mí misma y de engañar a todos los demás. Y ahora sí que no hay nada que me impida decirte lo que siento, Ainhoa. Que me gustas y que me gustaría estar contigo«, añadía Luz marchándose y sin dejar que su compañera pudiera darle la réplica.

⭐⭐⭐⭐ ¡Momentazo en #4estrellas con #Luznhoa!



En un arrebato de romanticismo, Luz se presenta en la terapia de Ainhoa ¡y le declara sus sentimientos! 💞💖😍💕��https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/uH6Finx8uF — La 1 (@La1_tve) June 12, 2023

‘4 estrellas’ ya tiene a su propio ‘Luimelia’ con lo que pasó con ‘Luznhoa’

Tras ello, Luz charla con su abuela por teléfono contándole lo que había hecho y cómo había huido de la vergüenza. «Habrá pensado que estoy loca o que el discurso es una horterada», comentaba la ayudante de cocina. Lo que no sabía ella es que Ainhoa estaba justo detrás escuchando todo.

«A mí el discurso me ha parecido superbonito», reconocía la jefa de cocina del Hotel. Finalmente, Ainhoa y Luz terminaban dándose un beso con el que sellaban su amor. Justo en ese momento, aparece Silvia, la madre de Luz, que presa de los nervios opta por marcharse y no decir nada ante la escena que acababa de presenciar.

Revuelo en redes sociales

Como era de esperar, esta nueva pareja formada entre Luz y Ainhoa ha generado mucho revuelo en las redes con el hashtag #Luznhoa que hace predecir que este shippeo tiene mucho que dar repitiéndose el fenómeno que surgió con Luimelia y con Maitino.

¿Puede que nos estén dando una de las mejores historias wlw? Puede ser #Luznhoa #4estrellas — Cabin 🥕👩🏼‍🍳👩🏻‍🍳 (@AliceGang_) June 12, 2023

Os dejo un dibujo de la pareja del momento jiji #Luznhoa #4estrellas

Espero que os guste. Está hecho muy rápido 🥴 pic.twitter.com/0AEdfR0z2H — ᭄bea🍑 (@akkalatriche) June 13, 2023

Luiza & Ainhoa

Me van a matar, las estoy amando!#Luznhoa de #4estrellas llegaron para atraparme y estoy re enganchada!



Les dejo mi primera reacción a la historia de estas chicas! Espero les guste y me cuentan que piensan de esta pareja!https://t.co/nnNdrWggSB pic.twitter.com/eZG3xvU4iw — Lelop | GAP | StupidWife | Luznhoa 🌈 (@LeLopstuff) June 13, 2023

La declaración de Luz, Ainhoa que da discurso de manera diferente 😏 que maravilla de escenas #luznhoa pic.twitter.com/5f68CGBsI7 — Dead City. 👩‍🍳🥕 (@LaarAbigail) June 12, 2023