Alba Carrillo airea que su final de ‘GH VIP’ con Adara estuvo amañada: «Dejad de mentir»

Si hay algo que ha demostrado Alba Carrillo en los últimos años es no tener pelos en la lengua y no callarse nada. Por eso, desde su salida de Mediaset, la modelo y ex-colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no ha dudado en enfrentarse a Ana Rosa Quintana y a su productora. Y eso es lo que ha vuelto a hacer en un directo de Twitch en el que estalla contra Mediaset, Unicorn Content, la propia Quintana y en la que habla incluso del tongo de su edición en ‘GH VIP‘.

Así, además de filtrar los ganadores de ‘¡Vaya vacaciones!’, Alba Carrillo no se ha quedado callada y aprovechando la gran final de ‘Supervivientes’ en la que después de denunció un supuesto tongo con Bosco ante Adara Molinero; la hija de Lucía Pariente destapó lo que sucedió en la final de ‘GH VIP 7’ en la que ella quedó en segunda posición.

Y es que Alba Carrillo cuenta que un directivo de Mediaset le anunció antes de que las votaciones se cerraran que ella iba a quedar en segunda posición y que por tanto, Adara Molinero iba a ser la ganadora del reality. «Todavía no se habían cerrado los teléfonos y se acercó Paco Fernández, uno de los directivos de la cadena, y me dijo: ‘Alba has estado ahí ahí con Adara, al final te ha ganado‘», relata tratando de burlarse de la forma de hablar del directivo.

«Y le dije, Paco… Se supone que aún no han cerrado los teléfonos’. Esto es Mediaset«, sentencia Alba Carrillo. «¿Y qué hice? Pues me lo tragué porque me gustaba que hubiera ganado Adara. Me lo tragué y puse buena cara como si no supiese nada», prosigue contando Alba Carrillo.

«¡Haced las cosas bien, no engañéis a la audiencia! Si queréis mejorar, lo que tenéis que hacer es dejar de engañar a la gente que trabaja para vosotros, darles un sueldo digno con las condiciones que se merecen», advierte Alba Carrillo. «Dejad de engañar a la audiencia para que voten cosas que no son y que no existen y que vosotros habéis organizado en los despachos. Dejad de mentir, sed honestos, os habéis convertido en Leotardoset porque en lugar de media os habéis convertido en algo tupido, nada transparente, opaco y totalmente mentira y volveréis a ser algo de lo que fuisteis pero os queda mucho camino», sentencia.

Por si fuera poco, Alba Carrillo aprovecha para lanzar un dardo a su cadena ante la crisis de audiencia que viven. «Os está ganando la que era la cadena triste. ¿Sabéis por qué? ¡Porque pagan bien!. La gente tiene que dar de comer a su familia. No solo tienen que vivir en un chalé Ana Rosa y Xelo Montesinos»,