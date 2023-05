Sonsoles Ónega eleva esta queja por lo que se ha visto en pantalla: «Me está doliendo»

Una tarde más, Sonsoles Ónega se ponía al frente de ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena 3. Lo hacía después de saberse que a partir de septiembre, la que fue su jefa, Ana Rosa Quintana asaltará las tardes de Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’ 14 años después.

Pero por el momento no hay ninguna reacción de la presentadora, que optaba por seguir con el guion de ‘Y ahora Sonsoles’. En la escaleta de este lunes, el programa introducía una sección para dar consejos para ahorrar a sus espectadores.

«Los británicos no han ahorrado un céntimo en la coronación de sus reyes. Yo no sé si ustedes pueden ahorrar. Pero llegar a fin de mes es muchas veces misión imposible. Tenemos el dato. Más del 60% de los españoles no consigue ahorrar. ¿Por qué? ¿Por qué son muy gastones o porque está todo por las nubes?», reflexionaba Sonsoles Ónega.

Tras emitir un vídeo, Sonsoles Ónega se acercaba a un lado del plató en el que se encontraba Fran Romero, experto en finanzas, que iba a dar una serie de consejos a la ciudadanía para conseguir ahorrar. Entre sus consejos estaba reducir los gastos en caprichos como salir a cenar o viajes.

«Me estoy poniendo malo. A este ritmo, sin vivir ahorras. Ahora te voy a rebatir todo cuando acabes», se escuchaba decir a Miguel Lago desde su asiento al escuchar al experto. Mientras Sonsoles trataba de seguir con el programa y con la sección.

Pero la presentadora no podía continuar al darse cuenta de un error ortográfico que aparecía en el rótulo de ‘Y ahora Sonsoles’. «Me está doliendo eso. Hemos cometido ahí un error. Me está doliendo, pero no pasa nada», destacaba la presentadora al ver que en lugar de «TRANSPORTE» se podía leer «TRASNPORTE».