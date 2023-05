Se filtra el sueldo que ganan Manuel Cortés y Alma Bollo en ‘Supervivientes’ por semana

Alma Bollo y Manuel Cortés se han convertido durante las últimas semanas en los grandes protagonistas de ‘Supervivientes‘. Sobre todo el hijo de Raquel Bollo, que ha acaparado todas las miradas por sus fuertes enfrentamientos con Asraf Beno. Una actitud que le reprochaba su propia madre este pasado martes durante su vista a Honduras.

«Quiero que disfrutes lo que quede de isla. No quiero verte esa cara triste. Esa cara no es fea ni mala ni nada. Es triste. La convivencia es parte de esto y la convivencia es parte de la vida. Este va a ser tu reto: aprender. ¿Hay que decir lo que te molesta? Sí. ¿Hay que decir las cosas claras? Sí. Pero hay que decirlo con buenas formas. Las formas pierden la razón y tú no eres un niño de malas formas», le conminaba Raquel.

Asimismo, le pedía a su hijo que se alejara del mal rollo: «Quiero que pienses. ¿Sabes lo único que tienes que demostrar? Lo que eres tú. El gran superviviente que eres tú. No tienes que demostrar nada a nadie. Solo tienes que demostrar tu supervivencia, cómo has pescado… Eso es lo que tienes que seguir haciendo. Eso es lo que me hace a mí sentirme orgullosa. Un mal rollo y todo eso, no. De eso me alejo».

Estos ánimos de Raquel Bollo a sus hijos cobrarían más sentido que nunca después de que Lecturas haya publicado que la colaboradora televisiva estaría pasando necesidades económicas. Según apunta la revista, la andaluza debe casi 800.000 euros y estaría encontrando en el concurso de sus hijos la ayuda para hacer frente a esa astronómica deuda.

«La información que llega a esta redacción apunta que a que la ruina que padece sería el detonante que ha empujado a sus hijos a pasar penurias en ‘Supervivientes’. Muy unidos a su madre, Alma y Manuel Cortés trabajan en bloque para ayudarla», subraya el citado medio que, bajo el paraguas de esta información, destapa el sueldo de los hermanos Bollo en ‘Supervivientes’: «Sabemos que facturarían alrededor de 4.000 euros a la semana».