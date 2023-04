A Asraf y Manuel Cortés se les va de las manos en ‘Supervivientes’ y tienen que separarles

A pesar del último toque de atención que la organización de ‘Supervivientes 2023‘ les dio a los concursantes para dejar atrás los malos rollos, los reproches han vuelto a inundar Playa Pelícano. En dicha localización Asraf Beno y Manuel Cortés han vuelto a sacar a relucir sus diferencias protagonizando un durísimo y tenso encontronazo que ha dado mucho que hablar.

Todo ha comenzado a raíz del reparto del caldo y pescado. «¿Por qué no se nos espera para repartir? No entiendo nada. Cada uno aquí reparte lo que quiere», ha comenzado quejándose Asraf. Ante ello, Alma Bollo ha apuntado: «Aquí se reparte equitativamente». También Manuel Cortés ha saltado al apuntar: «Aquí se reparte igual a todo el mundo». Lejos de quedarse callado, Asraf ha derribado los argumentos de sus compañeros señalando: «Equitativamente no, mentira. Yo te he visto a ti (Alma Bollo) muchas veces echarte más arroz».

«¿Que yo me echo más arroz?», ha preguntado con cara de indignación la hija de Raquel Bollo. Por su parte, Manuel no ha dudado en salir a defender a su hermana: «Tú eres un falso y un sibilino… Déjanos tranquilos un ratito Asraf y empieza a hacer tu concurso. Eso es lo que tienes que hacer, tu concurso. Que me ignores, que me dejes. Eres el más falso de todo ‘Supervivientes’«. «Ayer querías comerte todos los peces. No me voy a fiar, que de vosotros no me voy a fiar», le ha replicado Asraf.

Ante ello, Manuel le ha espetado: «Que ganes pruebas, que hagas supervivencia buena. ¿Cuántas pruebas de líder llevas? Entonces, ¿qué me estás contando?». Por su parte, Asraf le ha arreado: «Tienes un ego que te cagas». La tensión ha ido in crescendo, especialmente cuando Manuel ha sacado temas familiares frente a Asraf: «Yo no soy tu familia ni quiero serlo porque eres la persona más fea y más mala que he conocido en mi vida».

Los ataques no han cesado por parte del hijo de Chiquitete: «Falso, que eres muy falso. Lo que yo no sé es cómo se fían de ti en mi familia. Eso es lo que yo no sé». «Con la familia no te metas», le ha advertido la pareja de Isa Pantoja. «No me he metido. Pena me da que estés con familia mía. Tu familia no es. Es la mía. Pena me da que estés con familia mía. Eso no es meterme con mi familia», le ha contestado de muy malas maneras.

Manuel Cortés explota contra Asraf: «Sinvergüenza»

«Tu familia no es, es la mía. Tú a mí no me tocas nada y yo no me he metido con nadie», le ha vuelto a insistir Manuel. Un comentario que Asraf no ha dejado pasar por alto al soltar: «Hasta con tu prima te has metido. Falso y mentiroso». De igual manera, Asraf le ha afeado a Alma haber acudido al ‘Deluxe’ para hablar de su prima, lo que ha hecho explotar a la joven: «¿Qué estás hablando? Me cago, me cago en todo. ¿De que estás hablando?».

También Manuel Cortés se ha sumado a la bronca en ese momento al apuntar: «El único que habla en un ‘Deluxe’ de tu propia mujer es tu hermano. Sinvergüenza. Este señor es conocido por acostarse con mi prima y su hermano (Anuar) ha cogido y ha dicho que se ha acostado con ella también. Que hable de su familia que es quien no protege a la mía. Nosotros nunca lo hemos hecho. El único que habla en un ‘Deluxe’ de su propia mujer es su hermano que dice que se acostó con ella. ¿Ahora ya le vale hablar de las cosas de fuera? Pues tiene mucho que perder, mucho que perder». Precisamente en ese mismo instante y al ver el pico de tensión alcanzado, Adara Molinero ha visto conveniente intervenir. De hecho, la concursante ha calmado las aguas al intentar separarles y apuntar: «Vamos a tranquilizarnos».

Alma Bollo y Manuel Cortés, a punto de abandonar por Asraf Beno

A posteriori y ya en soledad, Manuel ha vuelto a desahogarse asegurando: «Yo no voy a estar aquí pasando calamidades porque a un señor que está medio hundido ya televisivamente no tenga otra cosa que hacer que apoyarse en mí». Tal ha sido la magnitud del encontronazo que tanto Manuel como Alma han hecho su saco con la intención de abandonar el reality a tenor de lo comentado: «Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer».

De hecho, poco después, el propio Ion Aramendi ha afirmado que la pareja de hermanos estuvieron a punto de abandonar el reality antes de comenzar la gala del jueves. «Fijaos hasta que punto llegó, solo hemos visto un avance de lo que fue este enfrentamiento. Alma estuvo participativa o fue protagonista, pero sí que es verdad que después de este enfrentamiento tanto Alma como Manuel estuvieron metiendo las cosas en el saco. Los dos querían terminar su concurso y no querían hacer el juego cuando empezó la gala. Es verdad que se vinieron muy abajo».