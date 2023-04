La fuerte insinuación de Luis Rollán sobre lo que trama Isa Pantoja que traerá consecuencias

Asraf Beno no se imagina ni por asomo lo que está sucediendo en España mientras él se encuentra concursando en ‘Supervivientes 2023‘. Y es que la sombra de la presunta homosexualidad del novio de Isa Pantoja está cogiendo fuerza por las informaciones que está surgiendo en las últimas cuarenta y ocho horas.

El punto de partida fue el ‘Deluxe’. Roberto de la Cruz acudió al programa de Telecinco y se sometió al polígrafo de Conchita para esclarecer qué paso realmente entre él y la hija de la tonadillera. Y es que, como sabrán, desde hace una semana se viene rumoreando sobre una supuesta infidelidad de ésta con el exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Pues bien, el joven desmintió que intimaran, pero sí que jugó a la ambigüedad y dejó caer que en el coche en el que fueron pillados juntos hubo bastante complicidad, caricias, masajes e incluso besos en el cuello. No obstante, el bombazo de la noche no fue ese, sino lo que acababa destapándose al final.

La periodista Paloma García-Pelayo disponía de esa información de alto impacto sobre Asraf que Roberto, con sus gestos, terminó corroborando. «Se dice que existen unas imágenes de Asraf en compañía de un chico, un joven diseñador, que podrían no sentar nada bien a Isa Pantoja», señaló la citada colaboradora en directo. Y Roberto no solo no esquivó el tema de la existencia de estas imágenes, sino que además ahondaba en este tema. «Yo a Isa lo que le he dicho es que esté prevenida porque pueden salir fotografías de su novio besándose con un chico», soltó.

Desde entonces, este asunto está en boca de todas las tertulias de Telecinco. Sin embargo, Isa Pantoja, sobre la que se había dicho que se había tomado muy mal esta filtración, se ha pronunciado en ‘Fiesta‘ este domingo a través del tertuliano Aurelio Manzano. «Es mentira y, por supuesto, estoy cien por cien segura de que no existen esas fotos», han sido las palabras que la joven le ha transmitido por mensaje.

Luis Rollán apunta a una estrategia de Isa Pantoja para desviar las habladurías de su supuesta infidelidad

En ese instante, Luis Rollán ha tomado la palabra y ha señalado a Isa Pantoja como la verdadera responsable de que esta información haya salido a la luz. «Aquí estamos culpabilizando a los medios de comunicación de que estamos sacando la posible homosexualidad de Asraf con todo este tema. Pero ¿quién saca realmente este tema a la palestra? No lo sacamos nosotros, lo saca Isa Pi», ha sentenciado.

«No, lo saca este chico en el ‘Deluxe'», le ha contradicho Emma García, pero el colaborador ha asegurado que no es verdaderamente así. «A ver, que Rollán tiene otra teoría. ¿Cuál es?», Se interesaba la presentadora. «No, no es una teoría. Es una realidad. En este caso, Isa ella justifica que se va en el coche y se lo dice a compañeros, entre ellos Paloma García-Pelayo, que le formula la pregunta. María Patiño también sacó el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién dice el tema de las fotos? Es Isa Pantoja», ha vuelto a insistir él.

¿Pero con qué finalidad iba a filtrar Chabelita una información así capaz de hacer mucho daño a Asraf?. «La intencionalidad es la de decir yo me voy en el coche con este señor porque me ha dicho ‘oye, te tengo que contar una cosa muy fuerte de Asraf'», ha aseverado Luis Rollán, dando a entender que todo esto es una cortina de humo de Isa para excusar el por qué estuvo dos horas con Roberto de la Cruz en el coche.

Es decir, una estrategia de Isa Pi para justificar que ha estado con otro chico en un coche y desviar el tema. «Esto lo que ha provocado es que el tema del coche haya pasado a un quinto plano y que lo que se esté poniendo en la palestra ahora es este tema de Asraf. Es más, ahora se está diciendo que es posiblemente salga otro diseñador. Entonces se está haciendo más daño desde dentro que desde fuera», ha afirmado Luis sin titubeos.

Acto seguido, para constatar que Isa Pantoja era la que lo había contado a periodistas como Paloma García-Pelayo a fin de que trascendiera, Saúl Ortiz se ha puesto en contacto con ella y ha entrado por teléfono. «Yo solo puedo decir que la información que tengo la contrasté con Isa. Ella es la que me da los detalles antes de ir al ‘Deluxe'», ha confirmado.

«Isa no saca el tema de las fotos, pero yo quiero saber qué ha pasado en el coche y dónde y ella, después de insistir, me dice que en la discoteca este chico le cuenta que hay una historia de Asraf que le puede perjudicar y que en el coche le da todos los detalles», ha explicado Paloma.