Por qué tienes que ver esta nueva serie de Netflix que ya es uno de sus mayores éxitos

Los países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca…) tienen una sensibilidad especial y diferente para tratar thrillers espinosos en el mundo audiovisual y/o literario. Tenemos cientos de ejemplos, sobre todo en los últimos años. El noir nórdico siempre acaba haciéndose un hueco entre lo más visto o lo más leído. Y gracias a ‘La enfermera‘, que estrenó Netflix el pasado 27 de abril, va a añadir un nuevo título a esa lista de thrillers nórdicos que tanto nos gustan.

De hecho, se ha colocado entre los 10 contenidos más vistos de la plataforma en nuestro país. ¡Y eso que acaba de estrenarse! Creada por Kasper Barfoed, que tiene en su curriculum la muy interesante ‘El caso Hartung’, también en Netflix, ‘La enfermera’ está basada en un escalofriante caso real. ¿Es buena la adaptación? ¿Demasiado truculenta? Lo cierto es que te va a hacer temer una sala de urgencias o, al menos, no volverás a verla de la misma forma.

La serie de Netflix está protagonizada por Fanny Louise Bernth, que da vida a Pernille Kurzmann Larssen. Pernilla es una nueva enfermera que empieza a trabajar en un hospital de Dinamarca. Mientras, Josephine Park interpreta a Christina Aistrup Hansen, la mejor enfermera en el hospital y quien siempre es celebrada por salvar a los pacientes con CPR. Además, en el reparto también está Peter Zandersen como el doctor Niels Lundén, con el que Pernille tendrá una relación.

¿De qué va ‘La Enfermera’?

Una mañana de marzo de 2015, la policía danesa recibió una llamada de una enfermera del Hospital Nykøbing Falster. Ella sospecha que su colega cercano mató deliberadamente a los pacientes y teme que haya vuelto a suceder.

Pronto se desarrolla un caso de asesinato como nunca antes se había visto en la historia legal danesa. Varios compañeros de trabajo ahora le dicen a la policía que también sospechan que la enfermera ha envenenado a los pacientes, y algunos incluso dicen que han estado caminando con esta sospecha durante varios años. Pero ¿por qué nadie ha respondido? ¿Y dónde está la evidencia?

Un estilo nórdico depurado

La miniserie solo tiene cuatro episodios, que juntos no suman más de 3 horas de duración. Así, ‘La enfermera’ se convierte más en una alargada película que en una serie. Es decir, perfecta para hacer un maratón. Eso sí, avisamos de algo. Si estáis acostumbrados a este tipo de series, sabéis que son de cocción lenta, de tomarse su tiempo para explotar siempre en ese último episodio en el que se resuelve todo. ‘La enfermera’ no es una excepción, y es cierto que el ritmo se puede hacer lento, sobre todo en el capítulo 2, donde parece que la trama no avanza hacia ningún lado.

Pero los intérpretes siempre sostienen todo, y en este caso, con muy buena nota. Tanto Fanny Louise Bernth (Pernille) como Josephine Park (Christina) están perfectas en sus papeles. Bernth da una actuación contenida a lo largo de la serie, que va creciendo según va aumentando la tensión con su compañera de Urgencias. Pero la que sí que está perfecta es Josephine Park. Interpretar a una asesina real siempre es complicado. Sobre todo con ejemplos muy recientes que tenemos, con ese peligro de romantizarlos. Park tiene una energía brutal, un magnetismo inherente, y hace que entendamos cómo todo el mundo en esa sala de Urgencias estaba totalmente entregada a ella.

Park va dejando destellos de su personaje a lo largo de los cuatro capítulos. Gestos, ciertas frases o miradas. Todo muy a cuentagotas, sin ningún tipo de explosión dramática final, algo que la hace mucho más humana… y más peligrosa.

Un impactante caso real

‘La enfermera’ de Netflix se basa en el caso real de la enfermera Christina Aistrup Hansen. Acusada de tres asesinatos y un cuarto intento de homicidio en el Hospital Nykøbing Falster, en Dinamarca, se pidió cadena perpetua. Al final acabaron siendo 12 años de condena, en un caso que paralizó el país.

«Mucha gente sospechó o vio alguna cosa y, sin embargo, fue la nueva enfermera que estaba en su primer trabajo quien no solo sintió que algo iba mal, sino que realmente hizo algo al respecto y arriesgó todo». Ese es el problema que deja caer el director de la serie Kasper Barfoed. Y gracias a su pulso tras la cámara (y sobre todo en el guión), queda muy claro ese silencio cómplice de todos los compañeros y compañeras de Christina. Pero como se dice siempre: es mucho más fácil verlo desde fuera que desde dentro. Y Pernille, al ser nueva, podía tener una visión mucho menos viciada.

«Lo que realmente me interesó más de todo esto fue cómo pudo suceder durante tanto tiempo, cuando, después de que todo fuera revelado, mucha gente parecía que había tenido sospechas. Esto no es solo sobre una asesina loca, es sobre cómo consigue el sistema prevenirnos de hablar o cómo se protege a sí mismo«.

Imagen real de Christina, la asesina del Diazepam.

Tensión en aumento

Pese a un comienzo algo dubitativo, que le hace parecer a la serie más una película de media tarde que una miniserie con buen presupuesto, la tensión que se va generando juega a favor de la historia. Netflix tiene con ‘La enfermera’ una historia sencilla que puede enganchar y convertirse en un pequeño éxito de la plataforma. Sobre todo gracias a sus dos capítulos finales. Es verdad que, recortando ciertos momentos, podría haber quedado una historia mucho más redonda. Por ejemplo, toda la trama de la hija de Pernille lo único que hace es despistar.

Pese a ello, y a tomarse su tiempo cuando lo necesita, la serie acaba yendo por buen camino. También se echa un poco en falta más profundidad en el personaje de Christina. Pero suponemos que han buscado no ahondar mucho en ella para que el espectador no pudiera sentirse identificado. Así que, en definitiva, ‘La enfermera’ es una serie perfecta para una maratón, se ve de una sentada, y su trama es uno de los casos más surrealistas de la historia reciente de Dinamarca. Una asesina que no quería matar, sino ser la heroína de su trabajo… lo que pasa es que a veces le salía mal.