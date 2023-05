Pablo Motos revela el día que no le dejaron entrar en ‘El Hormiguero’ y señala al culpable

Como cada jueves, ‘El Hormiguero’ dedicó parte de su programa a debatir sobre temas candentes de actualidad con Pablo Motos, Cristina Pardo, Juan del Val, Nuria Roca y Tamara Falcó. Esta última hizo su aparición en muletas después de haberse hecho un esguince al caerse por las escaleras del plató, tal y como ella misma explicó.

Buena parte de la tertulia estuvo centrada en la polémica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en los actos del Dos de Mayo. La primera en dar su opinión al respecto fue Cristina Pardo: «Lo veo todo como una sobreactuación tremenda con un tinte electoral. Dicho esto, creo que ha sido beneficioso para Ayuso quedando como la que se enfrenta al Gobierno».

Por su parte, Juan del Val, siempre sin pelos en la lengua, aseveró que «muchas cosas de las que rodean a Ayuso no son razonables. Hacerle esto a un ministro es una barbaridad». Y Tamara Falcó aprovechó la ocasión para contar una anécdota personal: «A mí hay veces que no me dejan entrar en el camerino de mi hermano Enrique y no me pico. No me reconocen y me dicen que no estoy en la lista».

Pablo Motos con los colaboradores de ‘El Hormiguero’

Pablo Motos recuerda cuando no le dejaron entrar en ‘El Hormiguero’

A raíz de esto, Pablo Motos recordó que a él, en una ocasión, le pasó algo parecido. Que no le dejaron entrar en su propio programa: «A mí me pasó una cosa parecida, la primera vez que vino al programa Justin Bieber».

«Fui hacia mi camerino, pero los de seguridad no me dejaban pasar. Encima, como hablaban todos en inglés no les podía decir que yo era el presentador, no me entendían. Tuvo que venir mi socio, Jorge Salvador, a salvarme», explicó Pablo Motos, ante el asombro de todos sus compañeros.